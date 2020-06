Real Madrid : Zidane a vu rouge, ses joueurs « surpris »

Après le match Real Madrid – Eibar (3-1), l’entraîneur Zinedine Zidane n’a pas hésité à recadrer ses joueurs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a vu une équipe madrilène avec deux facettes à Santiago Bernabeu dimanche soir (hier). Performants lors du premier acte contre Eibar (3-0 à la mi-temps), les Merengue étaient méconnaissables lors du second (3-1 au coup de sifflet final). Après la rencontre, Zidane a déclaré que « la première partie a été très bonne ».

Ensuite, ses joueurs se sont « relâchés lors de la deuxième partie » de ce duel de Liga (28e journées). D’après Marca, Zinedine Zidane était « en colère » au sein du vestiaire. Les joueurs ont été « surpris » de le voir s’emporter comme ça. Marca assure qu’il n’est « pas habituel pour l’entraîneur de s’adresser aussi directement à ses joueurs à la fin d’un match ».

Zidane sait que ça ne passera pas toujours…

Mais Zidane et son staff ont été déçus de la performance très contrastée de leurs troupes. Le coach français a « blâmé ses joueurs » pour leur manque d’investissement et de concentration après la pause. Sentant que le bras de fer était gagné ou presque, Karim Benzema et ses coéquipiers ont « tellement levé le pied que cela a presque permis à Eibar d’entrer dans le match ».

Zinedine Zidane a mis en garde ses joueurs suite à ce relâchement. En effet, cela ne passera pas contre « une équipe de niveau supérieur ». Cela pourrait « sûrement leur coûter des points » dans la course en titre en Liga (2 points de retard sur le FC Barcelone). Prochaine étape : Valence. Cette rencontre aura lieu jeudi prochain. Zidane espère que d’ici là ses troupes auront bien retenu la leçon…

Images de IconSport