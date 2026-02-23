Al-Nassr : Cristiano Ronaldo tranche sur son avenir et met fin aux rumeurs

Il y avait des tensions, des doutes, des spéculations. Cristiano Ronaldo a choisi de clarifier la situation. Après la large victoire d’Al-Nassr (4-0) face à Al-Hazm, l’attaquant portugais a envoyé un message limpide sur son avenir.

Ces dernières semaines, le climat était devenu tendu. Déçu par le mercato hivernal et frustré par certaines décisions stratégiques, CR7 n’avait pas caché son agacement. Des informations faisaient même état d’un désaccord interne autour de la politique sportive du club. Mais sur le terrain, la réponse est venue immédiatement : un doublé ce weekend, de l’efficacité, et une influence intacte malgré ses 41 ans.

Interrogé après la rencontre, le quintuple Ballon d’Or n’a laissé aucune place à l’ambiguïté. « Je suis très heureux. Comme je le dis si souvent, j’appartiens à l’Arabie saoudite. C’est un pays qui m’a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici. Je veux rester ici. » Une déclaration forte, presque identitaire, qui met fin aux rumeurs de départ.

Ronaldo a également insisté sur l’ambition collective : « Nous sommes au sommet. Notre objectif est de gagner, de mettre la pression sur nos rivaux pour le titre. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en forme, confiants. On verra ce qui va se passer. » Un discours tourné vers la conquête, fidèle à son ADN.

Arrivé fin 2022 en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a profondément transformé la visibilité du championnat. Sportivement, il reste décisif. Cette saison encore, il affiche des statistiques impressionnantes et demeure le leader offensif d’Al-Nassr.

Au-delà du terrain, son engagement réaffirmé en Arabie saoudite est un signal fort pour le projet local. Après les remous hivernaux, la star portugaise ferme donc la porte à un départ et affiche une volonté claire : continuer l’aventure.

À 41 ans, CR7 n’a manifestement pas fini d’écrire son histoire au Moyen-Orient.