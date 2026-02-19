Al-Nassr : Cristiano Ronaldo est-il en train de perdre la confiance saoudienne ?

Quelques jours après avoir effectué son retour avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a de nouveau été absent de la feuille de match. Une situation qui ne manque pas d’interroger, même si le club assure qu’il n’y a aucune sanction ni blessure derrière cette décision.

Le 14 février dernier, la star portugaise avait pourtant signé un retour remarqué face à Al-Fateh, inscrivant un but lors du succès 2-0 en championnat. Cette réapparition intervenait après trois rencontres manquées, dans un contexte marqué par des tensions internes évoquées entre le joueur et le Fonds d’investissement public saoudien (PIF). Un différend qui semblait alors réglé.

Mais à l’occasion du huitième de finale retour d’AFC Champions League Two contre Arkadag (victoire 1-0), Ronaldo n’a pas été retenu dans le groupe. L’absence a rapidement alimenté les spéculations, d’autant plus que l’attaquant reste l’un des leaders offensifs du club cette saison.

Selon la presse espagnole, notamment Mundo Deportivo, il s’agirait d’un simple choix sportif. L’entraîneur Jorge Jesus aurait opté pour une rotation planifiée afin de préserver son capitaine. À 41 ans, la gestion physique de Ronaldo constitue un enjeu majeur dans un calendrier chargé entre championnat et compétitions continentales.

Aucun communiqué médical n’a été publié et aucune blessure n’a été signalée. Le staff technique assume donc une décision stratégique, visant à maintenir un niveau de performance élevé sur la durée. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Real Madrid affiche des statistiques solides avec 18 buts et une passe décisive en 19 matches de championnat.

Cette absence de la feuille de match traduit-elle une volonté manifeste du club saoudien de se passer des services de Cristiano Ronaldo ?