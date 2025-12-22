Angleterre : Manchester United sombre sans ses Africains

Privé de plusieurs cadres partis disputer la CAN 2025, Manchester United a cédé samedi sur la pelouse d’Aston Villa (2-1), concédant une défaite logique face à une équipe lancée à pleine vitesse. Les Villans signent une dixième victoire d’affilée toutes compétitions confondues et consolident leur place sur le podium de Premier League.

Dans un Villa Park incandescent, les hommes d’Unai Emery ont longtemps buté sur un bloc mancunien remanié mais appliqué. Orphelins de Bryan Mbeumo, Amad Diallo et Noussair Mazraoui, tous retenus à la CAN, les Red Devils ont résisté une période avant de céder sur un éclair individuel. À la conclusion d’un rush solitaire, Rogers a ouvert le score d’une frappe enroulée juste avant la pause (45e).

Manchester United a toutefois trouvé les ressources pour égaliser dans le temps additionnel, profitant d’une relance hasardeuse de Cash. Cunha a ajusté Martinez et relancé un match qui semblait s’ouvrir (45e+3). L’embellie a été de courte durée. Moins tranchants après la reprise, les visiteurs ont de nouveau été punis par Rogers, encore décisif au terme d’une action similaire à la première (57e).

Solides jusqu’au bout, les Villans ont géré leur avantage sans trembler. Cette victoire prolonge une dynamique impressionnante et installe Aston Villa à la troisième place avant un déplacement attendu à Chelsea. De son côté, Manchester United, désormais septième, devra se relancer face à Newcastle, avec l’espoir de retrouver rapidement ses internationaux africains pour enrayer une série devenue préoccupante.

Des absences à combler

L’animation offensive de Manchester United repose énormément sur l’apport de Bryan Mbeumo et Amad Diallo. Le Camerounais est le meilleur buteur des Reds Devils en Premier League avec 6 réalisations. Quant à l’Ivoirien qui évolue piston droit, c’est un dynamiteur de couloir dont l’absence aura affecté la solidité de l’équipe de Ruben Amorim cet après midi. Une question se pose avec acuité au regard de la prestation de Bruno Fernandes et ses coéquipiers : comment Manchester United va-t-il réussir compenser le départ à la CAN de deux de ses meilleurs joueurs ? Affaire à suivre…