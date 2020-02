Barça : affaire Abidal, Messi reçoit le soutien d’une légende

L’ancien attaquant brésilien du Barça, Rivaldo a pris position sur l’opposition entre Lionel Messi et Eric Abidal.

« Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités et, surtout, les décisions qu’ils prennent. Lorsque l’on parle des joueurs, il faudrait donner des noms. Parce que sinon, ça salit tout le monde et ça alimente des choses qui se disent et ne sont pas vraies », avait répliqué Lionel Messi sur Instagram, en réponse aux propos d’Eric Abidal : « Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres de l’entraîneur Ernesto Valverde.

Rivaldo donne raison à Messi contre Abidal

Lionel Messi a-t-il eu raison de répondre publiquement ? N’aurait-il pas eu meilleur compte de s’expliquer en interne pour ne pas alimenter la polémique ? Interrogé sur ces frictions entre l’Argentin et le secrétaire technique du Barça, l’ancien attaquant blaugrana Rivaldo a choisi son camp. « La réaction de Leo Messi mercredi dernier dans laquelle il a critiqué Eric Abidal à travers ses réseaux sociaux, me semble normale », a-t-il estimé.

« Messi a parfaitement le droit d’être en colère contre Abidal sur la manière dont il s’est plaint du professionnalisme de certains joueurs à l’entraînement, surtout quand il n’a mentionné aucun nom spécifique. Cela a remis toute l’équipe en question. Il est difficile de parler de cette situation de l’extérieur, mais Messi a juste essayé de défendre le groupe et lui-même, de maintenir sa réputation et – en même temps – de savoir à quels joueurs Abidal faisait référence », a-t-il poursuivi.

« Ce dernier était naïf en disant quelque chose comme ça dans une interview qui, bien sûr, aurait un grand impact dans les médias, forçant Messi à réagir. Ce type de problèmes devrait être résolu en interne. Abidal ne l’a pas fait exprès mais , finalement, il a blessé le club », a jugé le Brésilien auprès de Betfair.

