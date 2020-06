Le Barça et le Real ont fait très mal à cettte légende anglaise

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes se souvient du Barça de Guardiola et du Real des Galactiques.

Il est loin le temps où Manchester United dominait l’Angleterre et tutoyait les sommets européens. Paul Scholes a eu la chance de connaître cette époque dorée, durant laquelle Alex Ferguson était à la manoeuvre, et qui lui a permis de remporter la Ligue des Champions à deux reprises, en 1999 et en 2008. L’ancien milieu de terrain anglais aurait pu étoffer encore plus son palmarès en 2009 et en 2011, s’il n’était pas tombé sur le nouvel ogre d’alors, le FC Barcelone avec son armada impressionnante et son jeune prodige Lionel Messi.

Le Barça de Guardiola, une des meilleures équipes de tous les temps pour Scholes

« On a vraiment été malchanceux. A n’importe quelle autre époque, on aurait gagné quatre, cinq ou six titres européens. Mais quand on regarde le Barça de Guardiola… Mon Dieu, qu’est-ce qu’ils étaient bons ! Au milieu, ils avaient Iniesta, Xavi, Busquets et Messi. Henry à gauche. Piqué et Puyol en défense centrale. C’est juste irréel », se souvient-il. « C’est sans doute la meilleure équipe que j’ai affrontée. C’est l’une des meilleures équipes de tous les temps », a jugé l’ancien international anglais dans le Podcast A Goal In One.

« Si je remonte un peu plus loin, je repense aussi au Real Madrid que l’on a affronté. On a été totalement dominé à Bernabéu une année, cela avait fait 3-1 à l’aller, mais quelle équipe c’était ! Elle n’était pas loin de celle du Barça. Ils avaient le Brésilien Ronaldo, Zidane, Figo, Redondo était incroyable, Raul, Roberto Carlos, Hierro, Casillas dans les buts, c’était juste ridicule », a énuméré Paul Scholes.

