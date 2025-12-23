Barça : snobé par The Best, Raphinha répond à sa manière

Raphinha n’a pas eu besoin de discours. À Villarreal, l’ailier brésilien a livré une réponse limpide, ballon au pied. Ignoré par le onze idéal The Best de la FIFA, le Barcelonais a une nouvelle fois pesé de tout son poids pour conclure l’année 2025 sur une note très haute avec le FC Barcelone.

À La Cerámica, l’ancien Rennais a rapidement donné le ton. Dès la 11e minute, il provoquait un penalty après un appel tranchant dans la surface, avant de le transformer lui-même avec autorité. Un septième but cette saison, mais surtout une prestation complète, faite de percussion, de justesse technique et d’un pressing constant qui a étouffé la relance adverse. Raphinha a encore été au cœur de toutes les situations chaudes du Barça.

Cette performance s’inscrit dans la continuité d’une saison 2024-2025 de très haut niveau, pourtant absente des radars de la FIFA au moment de désigner son onze de l’année. Une omission qui n’est pas passée inaperçue en Catalogne. Avant la rencontre, Hansi Flick avait d’ailleurs laissé éclater son incompréhension. « La décision de la FIFA est une farce. Quand j’ai vu que Raphinha n’y figurait pas, j’étais sidéré. Il a été essentiel pour nous », avait lâché l’entraîneur allemand, visiblement agacé.

Sur le terrain, le principal intéressé a préféré parler football. Malgré une blessure à l’ischio-jambier qui l’a privé de deux mois de compétition, Raphinha affiche une régularité et une influence qui en disent long sur son importance dans le projet barcelonais. À Villarreal, il a rappelé, sans éclat inutile, qu’il fait partie des joueurs qui comptent vraiment.