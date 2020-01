Barcelone : le trio Suarez – Messi – Griezmann vole en éclats !

Quel coup dur pour le Barça… En effet, l’attaquant Luis Suarez rejoint l’infirmerie pour une très longue durée.

Décidément, rien ne va en ce moment au FC Barcelone. D’une part, l’entraîneur Ernesto Valverde se sent isolé et de plus en plus menacé. La rumeur Xavi (Al-Sadd) a pris de l’ampleur au cours des derniers jours (En savoir plus). D’autre part, les Blaugrana vont devoir se débrouiller sans Suarez pendant un bout de temps.

En effet, le goleador uruguayen a dû « subir une opération du ménisque externe du genou droit ». Après ce passage sur le billard, Luis Suarez a appris qu’il serait indisponible « pendant environ quatre mois ». Cela signifie « qu’El Pistolero » ne rejouera pas avant le mois de… mai. Sa saison est donc quasiment terminée !

Suarez était très efficace au Camp Nou

Aujourd’hui, le FC Barcelone est donc privé d’un atout offensif majeur. Cette saison, « El Pistolero » a disputé 23 matches, inscrit 14 buts et effectué 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Il formait un trident, de plus en plus séduisant, avec Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Forcément, Valverde doit revoir ses plans au niveau offensif alors qu’il était déjà privé du Français Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone a deux options : miser sur la jeune garde (Pérez et Fati) ou alors recruter un attaquant de qualité, plus expérimenté, cet hiver. Nul doute que le président Josep Maria Bartomeu doivent cogiter après le coup dur lié à Suarez…

👀 ICYMI@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 Details 👇https://t.co/bqTWmREvUS — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

Images de IconSport