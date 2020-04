Barçagate : un audit à quatre lames fatal à Bartomeu ?

Décidément, le « Barçagate » continue de plomber le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, durant ce mois d’avril.

Rappelons qu’un audit interne a été mandaté au Camp Nou. Price Waterhouse Coopers a pour mission d’essayer de clarifier tout ce qui s’est passé avec la société i3 Ventures. En Espagne, on se demande si cette dernière n’a pas tout fait, via les réseaux sociaux, afin de protéger Bartomeu en vue des prochaines élections. On pense notamment au ciblage de certaines stars de l’équipe, dont Lionel Messi ou encore Gérard Piqué, sans oublier Xavi qui entraîne Al-Sadd. Les pensionnaires du Camp Nou ont reconnu avoir sollicité les services d’i3 Ventures… mais sans volonté de ternir l’image de certains détracteurs de Josep Maria Bartomeu. Selon le site du quotidien espagnol Sport, quatre points de l’audit, qui n’est pas terminé officiellement, pourraient coûter cher à ce dernier prochainement.

Pour Price Waterhouse Coopers, le coût de l’intervention d’i3 Ventures était « excessif » et même « hors du marché ». Des entreprises du numériques ont estimé que le prix normal était compris entre 120.000 et 150.000 euros. Or environ… 980.000 euros ont été payés par le club catalan. En prime, « le prestige » d’i3 Ventures est « douteux ». Pour PWC, il est « étrange qu’une entreprise basée en Uruguay » ait dû procéder à ce travail de l’autre côté des Pyrénées. Selon l’audit, les Blaugrana auraient pu obtenir « un meilleur service et un meilleur prix » en faisant appel à une entreprise espagnole.

Bartomeu devra forcément s’expliquer…

Ensuite, Power Waterhouse Coopers a remarqué que « la facture était divisée en cinq parties ». Chacune était d’environ « 198.000 euros ». Si la barre des 200.000 euros avait été atteinte, alors une commission de contrôle aurait pu intervenir pour évaluer cela. Enfin, plusieurs contrats « présentés au Barça provenaient de cinq sociétés différentes liées à i3 Ventures ». La « rédaction » et les « clauses » étaient « identiques » à chaque fois ce qui est suspect pour PWC. En attendant la conclusion de l’audit, force est de constater que Bartomeu est plus que jamais sous le feu de la mitraille. Rappelons que plusieurs dirigeants, menés par Emili Rousaud, sont passés à l’attaque récemment (En savoir plus).

Images de IconSport