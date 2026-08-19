Bernardo Silva cite cinq qualités utiles au Real Madrid

Bernardo Silva ne veut pas arriver au Real Madrid avec le seul poids de son expérience et de son palmarès. Le Portugais entend surtout mettre sa polyvalence, son travail et son sens du collectif au service de José Mourinho et de ses nouveaux coéquipiers.

Dans son entretien accordé à Real Madrid TV, le milieu portugais a expliqué ce qu’il pensait pouvoir apporter à sa nouvelle équipe. Son discours est moins centré sur ses qualités individuelles que sur sa volonté de faciliter le travail du collectif.

🚨 Bernardo Silva 🇵🇹 : « Jouer pour un club qui a 15 Ligues des champions, ce N’EST PAS DONNÉ À TOUT LE MONDE. 🤍 Je suis TRÈS FIER. » 🎙️ Real Madrid TV Voir la publication

« Je suis un joueur d’équipe, de travail, toujours prêt à essayer de rendre ceux qui m’entourent meilleurs », explique Bernardo Silva. Une phrase qui résume assez bien le profil que le Portugais veut présenter à Madrid. Après plusieurs années passées au plus haut niveau avec Manchester City, il arrive avec une expérience considérable des grands rendez-vous, mais aussi avec cette capacité à jouer au service de ses partenaires.

Un joueur capable de s’adapter aux besoins de Mourinho

La polyvalence constitue justement l’un des principaux arguments de Bernardo Silva. Le Portugais peut évoluer au milieu de terrain, dans un rôle plus offensif ou sur un côté. Cette capacité à changer de position lui permet de s’adapter aux exigences d’un match et aux choix de son entraîneur.

« J’essaie toujours d’être disponible à plusieurs positions pour aider l’équipe. »

Cette caractéristique pourrait être particulièrement précieuse pour José Mourinho. Le technicien portugais pourra utiliser Bernardo Silva selon les besoins de son système, sans forcément lui attribuer un poste figé. Dans une équipe appelée à disputer de nombreux matchs, cette flexibilité peut également permettre de gérer les temps de jeu et les différentes configurations tactiques.

Mais Bernardo Silva ne parle pas uniquement de football lorsqu’il évoque son apport. Il veut aussi participer à la vie quotidienne du groupe. « Je sens que je vais apporter beaucoup de travail et de joie chaque jour », assure-t-il. Une manière de rappeler que son rôle ne se limitera pas aux 90 minutes du week-end ou aux grandes soirées européennes.

Rendre ses coéquipiers meilleurs

Le Portugais insiste surtout sur une qualité qui ne se mesure pas dans une statistique : sa capacité à contribuer à la progression de ceux qui l’entourent. C’est aussi ce qui explique son discours très collectif depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

« Je serai prêt pour tout ce dont le Real Madrid aura besoin. »

À 32 ans, Bernardo Silva arrive ainsi à Madrid avec un rôle qui pourrait dépasser celui d’un simple renfort supplémentaire. Son expérience, sa maîtrise technique et sa capacité à occuper plusieurs positions doivent lui permettre de répondre aux demandes de Mourinho tout en apportant davantage de solutions à ses partenaires.

Le Portugais devra maintenant transformer ce discours en actes. Au Real Madrid, le talent ne suffit pas : il faut également répondre à une exigence permanente de résultats. Bernardo Silva semble déjà avoir identifié ce que le club attend de lui : travailler, s’adapter et contribuer à rendre l’équipe meilleure.