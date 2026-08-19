Bernardo Silva donne son avis sur José Mourinho 

Bernardo Silva retrouve José Mourinho dans un tout nouveau rôle. Après avoir affronté à plusieurs reprises les équipes du technicien portugais, le nouveau milieu du Real Madrid se réjouit désormais de pouvoir travailler avec celui qu’il considère comme une figure majeure du football de son pays.

Dans son entretien accordé à Real Madrid TV, Bernardo Silva a évoqué ses premières impressions après son arrivée dans la capitale espagnole. Parmi les sujets abordés, sa relation avec José Mourinho occupe une place particulière. Les deux Portugais ont longtemps évolué dans des camps opposés, avant de se retrouver cette fois sous les mêmes couleurs.

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« Nous avons été rivaux à plusieurs reprises et maintenant nous sommes du même côté », raconte Bernardo Silva. Cette rivalité est avant tout sportive. Pendant ses années à Manchester City, le Portugais a régulièrement croisé José Mourinho, notamment lorsque ce dernier dirigeait des équipes de Premier League. Les deux hommes ont ainsi connu plusieurs affrontements, avec cette particularité désormais : ils vont devoir défendre ensemble les intérêts du Real Madrid.

Mourinho, bien plus qu’un entraîneur pour le football portugais

Si Bernardo Silva insiste autant sur son nouvel entraîneur, c’est aussi parce que Mourinho représente une figure particulière dans le football portugais. Le technicien s’est construit une réputation internationale en portant très tôt le FC Porto au sommet du football européen. Arrivé sur le banc du club en 2002, il remporte rapidement le championnat du Portugal et la Coupe UEFA en 2003, avant de conduire Porto au sacre en Ligue des champions en 2004. L’UEFA souligne d’ailleurs son rôle majeur dans le renouveau européen du football portugais au début des années 2000.

« C’est un entraîneur qui signifie beaucoup pour le football portugais. »

Pour Bernardo Silva, cette influence dépasse donc largement les trophées remportés par Mourinho. Lorsqu’il explique que, depuis son enfance, il regardait régulièrement les équipes du technicien, il témoigne de l’impact que celui-ci a eu sur les jeunes générations portugaises.

Le succès de Mourinho avec Porto a également participé à renforcer la réputation des entraîneurs portugais à l’étranger. Après ses succès européens, d’autres techniciens issus du Portugal ont progressivement pris une place importante sur la scène internationale. L’UEFA relevait déjà en 2014 que le Portugal comptait alors davantage de représentants dans la Ligue des champions que toute autre nation et présentait Mourinho comme le coach portugais le plus titré dans la compétition.

José Mourinho est ainsi devenu une référence pour plusieurs générations de techniciens portugais. Son parcours à Porto, puis ses succès avec Chelsea, l’Inter Milan et le Real Madrid, ont contribué à installer durablement le savoir-faire portugais dans le paysage européen. C’est précisément ce rayonnement que Bernardo Silva évoque lorsqu’il estime que Mourinho a toujours « porté le nom du Portugal au plus haut niveau ».

De l’adversaire au professeur

La nouvelle relation entre les deux hommes prend donc une dimension particulière. Bernardo Silva ne rejoint pas seulement un nouvel entraîneur : il travaille désormais avec un technicien qu’il observait déjà lorsqu’il était enfant et dont il mesure l’importance dans l’histoire récente du football portugais.

« Je suis très heureux de pouvoir commencer et apprendre avec lui. »

Cette dernière phrase résume probablement le mieux l’état d’esprit de Bernardo Silva. Après avoir affronté Mourinho sur les terrains anglais et européens, il veut désormais profiter de cette proximité pour apprendre. À 32 ans, avec une carrière déjà riche de titres et d’expériences au plus haut niveau, le Portugais considère encore qu’il peut progresser.

Et le contexte madrilène rend ces retrouvailles encore plus symboliques : deux Portugais, longtemps séparés par la rivalité entre leurs équipes, se retrouvent désormais avec le même objectif, tenter de ramener le Real Madrid au sommet sous les ordres d’un entraîneur qui a, depuis plus de vingt ans, contribué à faire rayonner le football portugais bien au-delà de ses frontières.