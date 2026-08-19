Bernardo Silva : « Il était impossible de dire non »

Bernardo Silva savoure ses premiers pas au Real Madrid. Le milieu portugais, arrivé libre de Manchester City, a évoqué avec enthousiasme son nouveau défi et la dimension particulière de rejoindre le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions.

Quelques semaines après avoir officiellement rejoint le Real Madrid, Bernardo Silva a livré ses premières impressions à Realmadrid TV. Le Portugais de 32 ans ne cache pas son bonheur de porter désormais le maillot blanc et mesure pleinement la dimension du club qu’il vient de rejoindre.

🚨 Bernardo Silva 🇵🇹 : « Jouer pour un club qui a 15 Ligues des champions, ce N’EST PAS DONNÉ À TOUT LE MONDE. 🤍 Je suis TRÈS FIER. » 🎙️ Real Madrid TV Voir la publication

Le discours de Bernardo Silva va bien au-delà de la simple satisfaction liée à un transfert. Après neuf saisons à Manchester City, où il a notamment remporté six Premier League et une Ligue des champions, le Portugais découvre un quatrième championnat après le Portugal, la France et l’Angleterre. Il s’est engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2028. Le club espagnol avait officialisé son arrivée en juin, alors qu’il était libre après la fin de son contrat avec Manchester City.

« Quand le Real Madrid s’est présenté, il était impossible de dire non »

Dans son entretien avec Realmadrid TV, Bernardo Silva explique que la décision n’a finalement pas été compliquée. L’histoire du club, l’ambiance du Santiago Bernabéu, mais aussi la proximité avec le Portugal ont pesé dans son choix.

« Quand le Real Madrid s’est présenté, il était impossible de dire non. Je n’y ai pas réfléchi à deux fois. »

Le Portugais explique également que jouer régulièrement contre le Real Madrid lui avait déjà permis de mesurer la puissance particulière du club. Désormais de l’autre côté, il découvre une pression et une exigence différentes. Les 15 victoires en Ligue des champions symbolisent à ses yeux cette grandeur qui dépasse largement le cadre d’un simple transfert.

Bernardo Silva ne veut toutefois pas se contenter de profiter du prestige madrilène. Il assure vouloir apporter son expérience, son travail et sa polyvalence à une équipe qui ambitionne de retrouver les sommets après une saison 2025-2026 sans titre majeur.

Un joueur prêt à s’adapter aux exigences de Mourinho

Autre élément important de son arrivée : la présence de José Mourinho sur le banc. Les deux Portugais se sont souvent affrontés avant de désormais travailler ensemble. Bernardo Silva explique avoir beaucoup de respect pour son nouvel entraîneur, qu’il connaît depuis qu’il est jeune et dont il apprécie l’influence sur le football portugais.

« Je suis un joueur qui peut s’adapter à plusieurs postes et je serai prêt pour tout ce dont le Real Madrid aura besoin. »

Cette polyvalence pourrait justement être l’un de ses principaux atouts à Madrid. Bernardo Silva peut évoluer au milieu, plus haut derrière les attaquants ou encore sur le côté droit. Mourinho dispose ainsi d’un joueur expérimenté capable de s’adapter aux besoins du match.

Le Portugais a également cité Zinédine Zidane parmi ses principales références, aux côtés de Rui Costa et Luka Modrić. Un symbole supplémentaire pour un joueur qui rejoint aujourd’hui le club où l’ancien numéro 10 français a écrit une partie de sa légende.