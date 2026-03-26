Brésil – France : les compositions probables pour le choc amical

À quelques heures du match amical entre la France et le Brésil, les grandes tendances se dégagent concernant les compositions d’équipe attendues. Sans surprise majeure, les deux sélections devraient aligner des formations offensives.

Prévue ce jeudi soir à Foxborough, la rencontre entre la France et le Brésil s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de cette trêve internationale. À la lecture des différentes tendances de la presse, les compositions probables des deux équipes se dessinent avec une certaine cohérence.

Une équipe de France avec peu d’incertitudes

Du côté français, un seul doute subsiste au poste de latéral gauche, où Théo Hernandez et Lucas Digne sont en concurrence. Pour le reste, l’ossature semble déjà établie.

Dans les buts, Mike Maignan devrait être titularisé. La défense serait composée de Malo Gusto à droite, avec une charnière centrale formée par Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient évoluer ensemble.

En attaque, le dispositif pourrait s’articuler autour de Michael Olise en soutien de Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur les ailes.

Composition probable de la France :

Maignan – Gusto, Konaté, Upamecano, Hernandez ou Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Le Brésil privé de Marquinhos

Côté brésilien, l’absence de Marquinhos, blessé à la cuisse, est confirmée. Il devrait être remplacé en défense centrale, dans un secteur légèrement remanié.

Le Brésil devrait toutefois conserver une approche offensive, avec plusieurs joueurs de percussion dans le secteur offensif. Ederson est attendu dans les buts, derrière une défense composée notamment de Wesley, Léo Pereira et Douglas Santos.

Au milieu, Casemiro et Andrey Santos devraient être associés, tandis que l’attaque pourrait s’appuyer sur Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha et Gabriel Martinelli.

Composition probable du Brésil :

Ederson – Wesley, Ibañez ou Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos – Casemiro, Andrey Santos – Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Martinelli.

Avec ces deux équipes portées vers l’avant, cette confrontation amicale entre la France et le Brésil devrait offrir un spectacle ouvert, marqué par l’opposition de deux des plus grands viviers de talents du football mondial.