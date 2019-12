Equipe de France : une très bonne nouvelle pour Deschamps !

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, doit avoir le sourire au sujet d’un certain Eduardo Camavinga (Rennes).

Cette saison, le milieu axial âgé de 17 ans montre des très bonnes choses avec l’équipe rennaise. Il a disputé 21 matches, inscrit 1 but et effectué 1 passe décisive. Son aisance et sa hargne dans l’entrejeu ont fait beaucoup de bien aux Rouge et Noir. En vue des prochains marchés des transferts, un paquet de grands clubs européens ont noté le nom de Camavinga.

On pense notamment au PSG ou encore au Real Madrid. Selon Transfermarkt, la valeur du natif de Miconje (Angola) est d’environ 35 millions d’euros. C’est un chiffre conséquent pour ce gamin qui a encore énormément de choses à prouver au très haut niveau. A l’échelon international, Eduardo Camavinga a honoré une sélection avec l’équipe de France U21.

Camavinga pourrait jouer l’Euro 2020

A priori, ce ne sera pas la dernière… Le milieu pourrait même aller voir plus haut rapidement. S’il continuait à être aussi performant au Stade Rennais, Camavinga pourrait bien figurer au sein de l’équipe de France A l’année prochaine. Il ne serait pas surprenant qu’il ait sa chance avant le coup d’envoi de l’Euro 2020. Une très bonne nouvelle est arrivée jusqu’aux oreilles de Didier Deschamps.

En clair, Eduardo Camavinga et sa famille ont obtenu la nationalité française début novembre. Lui, son père, sa sœur et son frère ont reçu leur passeport dans le cadre d’une cérémonie officielle vendredi (hier). Désormais, Camavinga – qui vit dans l’Hexagone depuis 15 ans – est donc très bien positionné afin d’évoluer avec les Bleuets et peut-être les Bleus.

