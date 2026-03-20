CAN 2025 : George Weah démonte la décision de la CAF et saisit le TAS

La polémique enfle autour du sacre du Maroc… et cette fois, c’est une légende qui monte au front. George Weah a publié un communiqué cinglant pour contester la décision de la Confédération Africaine de Football de retirer le titre au Sénégal.

Dans une prise de position ferme, l’ancien Ballon d’Or rappelle un principe fondamental du football : « le résultat obtenu sur le terrain doit prévaloir ». Il s’appuie notamment sur la Loi 5 des Lois du Jeu, qui donne à l’arbitre l’autorité totale sur les décisions pendant un match.

« Le match a été joué jusqu’à son terme (…) avec un résultat obtenu sur le terrain »

insiste-t-il, pointant du doigt une incohérence majeure dans la décision prise après coup.

Une critique directe du fonctionnement de la CAF

Pour George Weah, la décision de la CAF remet en cause l’essence même du football.

« Le football doit se décider sur le terrain, pas après le coup de sifflet final (…) sinon, nous entrerons dans une dérive où des décisions prises en coulisses viendront annuler celles des arbitres ».

Une critique lourde de sens, qui vise directement les instances dirigeantes du football africain et leur crédibilité.

Face à ce qu’il qualifie implicitement d’injustice, George Weah appelle clairement à une intervention extérieure. Il exhorte le Tribunal Arbitral du Sport à agir rapidement pour éviter que cette décision ne fasse jurisprudence.

« Cette décision a entaché le football africain », affirme-t-il, évoquant une perte de confiance dans l’équité et l’intégrité du jeu sur le continent.

Enfin, George Weah a tenu à démentir des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Certains messages lui attribuaient un soutien à la décision de la CAF.

Une information qu’il balaie sans détour : il parle de déclarations « totalement fausses » et met en garde contre l’utilisation abusive de son image.