CAN 2025 : Iliman Ndiaye chambre Brahim Diaz après sa panenka ratée !

Plusieurs semaines après la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, Iliman Ndiaye est revenu sur l’un des gestes les plus commentés du match : la panenka manquée de Brahim Diaz.

Interrogé par le Times, Iliman Ndiaye n’a pas caché son ressenti face à ce geste jugé déplacé dans un contexte aussi électrique. Pour l’attaquant des Lions de la Teranga, cette tentative n’avait rien d’un simple coup d’audace.

« J’ai eu l’impression que c’était un peu un manque de respect. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se prendre pour une star », a-t-il lâché, encore marqué par cette scène.

Dans un match aussi tendu, chaque détail compte. Et pour Ndiaye, tenter une panenka lors d’une finale continentale, face à un adversaire direct, relevait davantage de la provocation que du sang-froid. Le penalty raté de Diaz, dans un moment clé, a contribué à faire monter la pression sur le terrain et dans les tribunes.

Au-delà de cet épisode, Iliman Ndiaye est revenu sur l’atmosphère pesante qui a entouré cette finale. « Nous avons perdu nos moyens en finale de la CAN, mais nous avons dû rester unis », confie-t-il, soulignant la difficulté de garder la tête froide dans un tel contexte. Le match, longtemps interrompu, a flirté avec le point de rupture.

Le Sénégal, frustré par un but refusé, a ensuite vu l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo accorder un penalty très discuté après consultation de la VAR. Une décision qui a provoqué près de 17 minutes d’arrêt, transformant la rencontre en un véritable test nerveux pour les deux équipes.

Mais c’est finalement dans le chaos que les Lions de la Teranga ont trouvé les ressources pour s’imposer. Porté par un collectif resté soudé malgré la tempête, le Sénégal a su faire la différence dans le money-time, grâce notamment à l’inspiration décisive de Pape Gueye, auteur du but victorieux dans un final à couper le souffle.

Pour Iliman Ndiaye, cette victoire a valeur de leçon. La panenka de Brahim Diaz restera longtemps dans les annales de Coupe d’Afrique des Nations.