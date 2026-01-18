CAN : Walid Regragui appelle à l’unité avant la finale Maroc–Sénégal

La tension est montée d’un cran à l’approche de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, programmée ce dimanche à 20h. À leur arrivée à Rabat, les Sénégalais ont pointé un manque de sécurité et exprimé des inquiétudes quant à d’éventuels débordements en cas de succès sur les terres des Lions de l’Atlas.

Dans ce contexte sensible, le sélectionneur marocain Walid Regragui a tenu à calmer les esprits. En conférence de presse, le technicien a délivré un message fort, axé sur la fraternité entre les deux nations, rappelant la profondeur des liens historiques et humains qui unissent Marocains et Sénégalais.

« On va rester fraternels jusqu’au début du match. Quand l’arbitre sifflera le coup d’envoi, ce sera un match de football et, quand il sifflera la fin, il n’y a rien qui pourra rompre les liens qui unissent les Marocains et les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C’est indélébile dans la victoire comme dans la défaite », a affirmé le natif de Corbeil-Essonnes.

Conscient de l’enjeu sportif, Regragui n’a pas occulté la possibilité d’une issue défavorable pour son équipe. « Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères, on sera heureux pour eux. Ils auront la deuxième étoile. Je suis persuadé que si c’est le contraire, les Sénégalais feront de même », a-t-il ajouté, avant de conclure avec lucidité : « Entretemps, il y a un match de football où les deux équipes veulent gagner. »

Un discours d’apaisement à quelques heures d’un rendez-vous majeur du football africain, dans l’espoir que la fête reste totale, sur le terrain comme en tribunes.