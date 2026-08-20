Championnats européens : 8 grandes affiches à suivre ce week-end pour la reprise

Les championnats européens reprennent ce week-end. Ligue 1, Premier League, Liga et Serie A vont de nouveau occuper les écrans, avec plusieurs affiches qui devraient déjà donner le ton de la nouvelle saison.

Après plusieurs semaines d’attente, les grands championnats européens retrouvent enfin leurs habitudes. Pour cette reprise, huit rencontres ont particulièrement retenu l’attention, avec notamment des duels entre prétendants au titre, des retrouvailles et plusieurs équipes ambitieuses à suivre.

Mesdames, Messieurs… LE FOOTBALL EST DE RETOUR !!!!!! ⚽️🤩🍿 La Ligue 1 🇫🇷, la Premier League 🏴, LaLiga 🇪🇸 et la Serie A 🇮🇹 sont de retour sur nos écrans ce week-end ! Voir la publication

Marseille-Strasbourg et PSG-Rennes pour lancer la Ligue 1

En France, la reprise débutera vendredi soir avec un Marseille-Strasbourg particulièrement attendu. L’OM voudra réussir son entrée en matière devant son public, tandis que Strasbourg cherchera à frapper fort dès la première journée.

Le lendemain, Toulouse accueillera Lyon à 20h45. Une rencontre qui permettra notamment de mesurer les ambitions des deux équipes après la préparation estivale.

Dimanche soir, le PSG terminera ce programme français avec la réception de Rennes à 20h45. Le champion de France sera évidemment très attendu pour cette première sortie officielle.

Real Madrid, Barça, Liverpool et Manchester City déjà à l’affiche

La Liga proposera également plusieurs rendez-vous majeurs. Le Real Madrid se déplacera à l’Espanyol samedi à 21h30, avant que l’Atlético de Madrid ne reçoive Villarreal dimanche à 17h00.

Le FC Barcelone clôturera le week-end espagnol avec un déplacement à Elche dimanche à 21h30. Une première occasion de voir les Blaugrana à l’œuvre après plusieurs semaines de préparation.

En Premier League, Manchester City accueillera Bournemouth dimanche à 15h00. Quelques heures plus tard, Newcastle recevra Liverpool dans l’une des affiches les plus attendues du week-end anglais.

Pour les amateurs de football italien, la Serie A reprend également ses droits. L’intégralité du championnat sera notamment disponible sur DAZN cette saison, tout comme l’intégralité de la Liga. En France, la Ligue 1 reste accessible via Ligue 1+, avec également une partie de l’offre sportive de DAZN.

Le programme est donc lancé. Après plusieurs semaines sans championnat, les amateurs de football vont enfin retrouver les soirées européennes et leurs premiers enseignements de la saison.

Les 8 affiches à suivre ce week-end

Jour Heure Affiche Championnat Vendredi 20h45 Marseille – Strasbourg Ligue 1 Samedi 20h45 Toulouse – Lyon Ligue 1 Samedi 21h30 Espanyol – Real Madrid LaLiga Dimanche 15h00 Manchester City – Bournemouth Premier League Dimanche 17h00 Atlético de Madrid – Villarreal LaLiga Dimanche 17h30 Newcastle – Liverpool Premier League Dimanche 20h45 PSG – Rennes Ligue 1 Dimanche 21h30 Elche – Barcelone LaLiga

Le football est donc officiellement de retour. De la Ligue 1 à la Premier League, en passant par la Liga et la Serie A, les amateurs de football auront déjà plusieurs rendez-vous à cocher dans leur agenda.