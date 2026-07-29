Chelsea : Danny Welbeck fait son grand retour, c’est officiel !

Chelsea tient son nouvel attaquant d’expérience. Les Blues ont bouclé l’arrivée de Danny Welbeck. Fabrizio Romano a dégainé son célèbre « Here we go », confirmant la signature de l’international anglais pour les deux prochaines saisons.

À 35 ans, l’ancien buteur de Brighton vient apporter son expérience à l’effectif dirigé par Xabi Alonso.

HERE WE GO !!! DANNY WELBECK SIGNE 2 ANS À CHELSEA !!! Voir la publication

Le pari de l’expérience pour Xabi Alonso

Après plusieurs jours de négociations avec Brighton, Chelsea est parvenu à un accord pour recruter Danny Welbeck. Le joueur avait déjà donné son feu vert au projet des Blues, tandis que Brighton lui avait accordé l’autorisation de passer sa visite médicale. Fabrizio Romano a finalement confirmé la conclusion de l’opération avec son traditionnel « Here we go ».

Welbeck s’est engagé jusqu’en juin 2028. Ce recrutement marque un changement de stratégie chez Chelsea, longtemps tourné vers de très jeunes joueurs. Xabi Alonso souhaitait intégrer davantage de leaders capables d’encadrer un vestiaire particulièrement jeune.

Malgré ses 35 ans, Danny Welbeck sort de l’une des meilleures saisons de sa carrière. Avec Brighton, il a inscrit 13 buts en Premier League et s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif de Fabian Hürzeler. Ses performances avaient même relancé le débat autour d’un éventuel retour en sélection anglaise avant la Coupe du monde 2026.

Chelsea compte désormais sur son efficacité, mais aussi sur son leadership. Ancien joueur de Manchester United, d’Arsenal, de Watford et de Brighton, Welbeck apportera une précieuse expérience à un groupe qui vise le retour au sommet en Premier League et en Ligue des champions.

Chelsea change de politique

L’arrivée de Danny Welbeck s’inscrit dans une nouvelle orientation du mercato londonien. En parallèle, Chelsea travaille également sur la signature de Jordan Henderson afin d’ajouter davantage d’expérience au milieu de terrain. Après plusieurs années consacrées à recruter essentiellement de jeunes talents à fort potentiel, les dirigeants souhaitent désormais équilibrer leur effectif avec des joueurs rompus aux exigences du très haut niveau.

Pour Danny Welbeck, ce transfert représente un nouveau défi dans une carrière déjà riche. Pour Chelsea, il s’agit d’un pari sur l’expérience, avec l’espoir que l’ancien international anglais contribue autant par son influence dans le vestiaire que par ses performances sur le terrain.