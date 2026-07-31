Chelsea : quelles sanctions pour les 74 infractions ? 

La Fédération anglaise de football a frappé Chelsea d’une lourde amende après avoir constaté 74 infractions au règlement sur la rémunération des agents. Malgré la gravité des faits, le clubn londonien évite une sanction sportive et conserve l’intégralité de ses points.

Nouveau dossier sensible pour Chelsea. Après plusieurs mois d’enquête, la Fédération anglaise a conclu que le club avait enfreint à 74 reprises les règles encadrant la rémunération des agents lors de différentes opérations réalisées sous l’ancienne direction de Roman Abramovich.

74 infractions au règlement sur la rémunération des agents : mis à l’amende par la Fédération anglaise, Chelsea s’en sort bien et échappe à des points de pénalité. — L’ÉQUIPE

31 juillet 2026

74 infractions recensées par la FA

Selon les conclusions de la Fédération anglaise, ces manquements concernent des paiements irréguliers liés à des intermédiaires lors de nombreux transferts réalisés entre 2011 et 2018, à l’époque où Roman Abramovich dirigeait encore le club.

Les enquêteurs reprochent à Chelsea d’avoir enfreint à 74 reprises les règles relatives aux commissions versées aux agents. Ces irrégularités ont conduit la FA à infliger une importante sanction financière aux Blues.

Le montant exact de l’amende n’efface toutefois pas un élément essentiel du dossier : Chelsea évite toute sanction sportive, notamment un retrait de points qui aurait pu avoir de lourdes conséquences.

Pourquoi Chelsea échappe à un retrait de points

La Fédération anglaise a tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes. La nouvelle direction, arrivée en 2022 après le rachat du club, a pleinement coopéré avec les enquêteurs et a elle-même signalé plusieurs irrégularités découvertes lors de l’audit interne mené après le changement de propriétaire.

Cette collaboration a été jugée déterminante dans la décision finale. La FA a également considéré que les dirigeants actuels n’étaient pas responsables des faits reprochés, ceux-ci remontant à l’ère Abramovich.

En conséquence, Chelsea s’en sort avec une lourde pénalité financière, mais sans retrait de points ni interdiction immédiate de recrutement.

Une sanction avec un avertissement

Si les Blues évitent le pire, l’affaire est loin d’être anodine. La Fédération anglaise a assorti sa décision d’une sanction sportive avec sursis concernant le marché des transferts. En cas de nouveaux manquements aux règlements financiers ou administratifs, Chelsea pourrait cette fois faire face à des mesures beaucoup plus sévères.

Le club londonien affirme avoir définitivement tourné la page des pratiques reprochées et assure que l’ensemble de ses procédures de conformité ont été renforcées depuis le changement d’actionnariat.

Cette affaire rappelle une nouvelle fois que les autorités du football anglais surveillent de très près les opérations financières des clubs. Chelsea échappe aujourd’hui à une sanction historique, mais ce dossier restera comme l’un des plus importants de l’ère post-Abramovich.