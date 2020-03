Coronavirus : l’appel de cet international français touché par le virus

Le défenseur central Eliaquim Mangala a tenté d’éveiller les consciences récalcitrantes sur la nécessité de rester confiné.

L’Europe a mis du temps à comprendre l’ampleur de la crise sanitaire qui allait l’envahir. Désormais, une bonne partie du continent est en confinement, à commencer par la France suite aux nouvelles mesures rendues publiques hier soir par le président de la République, Emmanuel Macron. Testé positif au coronavirus, le défenseur central du FC Valence, Eliaquim Mangala est ce qu’on appelle un porteur sain. C’est à dire qui ne présente aucun symptôme. Mais qui n’en est pas moins porteur et donc contagieux.

Mangala appelle « les gens à prendre conscience »

Il invite tout le monde à prendre ses responsabilités et ses dispositions pour rompre la transmission. « S’il y a des cas comme moi, c’est-à-dire des gens qui sont porteurs et qui n’ont aucun symptôme, cela signifie qu’il y en a d’autres. Et quand je vois les images des restaurants, des parcs, je me dis qu’il y a un problème », a-t-il constaté. « Les gens doivent prendre conscience que même si tu n’es pas forcément un danger pour toi, tu peux l’être pour les autres. Pour les parents, les grands-parents. Ou même les plus jeunes. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un système immunitaire performant », a-t-il rappelé.

« Potentiellement, tout le monde est un risque. Même si tu n’as pas de symptôme, tu peux être un danger, tu es un danger », a-t-il insisté dans un appel lancé dans les colonnes de L’Equipe. « J’en suis l’exemple. Ce qui arrive depuis plusieurs semaines en Italie, ça arrive chez nous. On n’est pas dans une blague là ! On ne peut pas se poser dans un parc, comme si de rien n’était, ce n’est pas comme ça qu’on va arrêter l’épidémie. La réalité, c’est que la seule solution, c’est le confinement », a conclu l’international français.