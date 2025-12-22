Coupe de France : Saint-Cyr/Collonges marque les esprits par son attitude après le match face à l’OL

L’histoire retiendra surtout une poignée de main et un symbole. À l’issue des 32es de finale de la Coupe de France disputés dimanche au Groupama Stadium, Olympique Lyonnais et le FC Saint-Cyr/Collonges ont refermé sans bruit un dossier qui avait pourtant connu quelques crispations en amont.

Invité à évoluer dans l’enceinte lyonnaise, le club amateur des Monts d’Or a bénéficié d’une part significative de la billetterie, rendue possible par l’affluence de près de 25 000 spectateurs. Selon Le Progrès, cette redistribution a permis au président du FC Saint-Cyr/Collonges, Hassane Baba Arbi, de repartir avec une somme à six chiffres, un apport majeur pour une structure dont le budget annuel avoisine les 280 000 euros.

Un épilogue heureux, scellé par un geste symbolique. En guise de remerciement, les dirigeants du club amateur ont offert à la propriétaire de l’OL, Michele Kang, une réplique en verre de la Coupe de France. L’œuvre, réalisée par le souffleur de verre Vincent Breed, portait une inscription simple et directe : « Merci présidente Michele Kang ».

Après des discussions tendues autour du lieu de la rencontre, le terrain a finalement réconcilié les deux voisins. Pour Saint-Cyr/Collonges, ce match restera comme « un jour de rêve vécu en très grand ». Pour l’OL, une démonstration que la Coupe de France conserve, au-delà du résultat sportif, sa capacité à rapprocher les mondes.