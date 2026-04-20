Coupe du monde 2026 : Gianni Infantino annonce un show inédit pour la finale

À quelques semaines du Mondial 2026, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé qu’un spectacle exceptionnel serait organisé lors de la finale.

La Coupe du monde 2026 continue de se dévoiler au fil des annonces. Après les débats autour de l’organisation et des tarifs, c’est désormais le spectacle qui s’invite dans les discussions. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé une nouveauté majeure pour la finale de la compétition.

Lors d’une récente prise de parole, le dirigeant suisse a révélé qu’un show serait organisé lors du match le plus attendu du tournoi, une initiative qui s’inscrit dans une volonté de renforcer l’aspect événementiel de la compétition.

Un spectacle inspiré des grandes finales américaines

Sans entrer dans les détails, Gianni Infantino a laissé entendre que la FIFA prépare un moment fort, à la hauteur de l’événement planétaire que représente une finale de Coupe du monde.

« Je ne peux pas encore révéler quels artistes se produiront, mais il y en aura plus d’un », a-t-il confié.

Une déclaration qui confirme la présence de plusieurs têtes d’affiche, dans un format qui rappelle les célèbres shows du Super Bowl.

Cette orientation n’est pas anodine. Avec une organisation aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la FIFA semble vouloir s’inspirer des standards du divertissement nord-américain, où le spectacle dépasse souvent le cadre purement sportif.

Ce choix marque une évolution dans la manière de concevoir la Coupe du monde. Si la compétition reste avant tout sportive, la dimension spectacle prend de plus en plus d’importance dans la stratégie de la FIFA.

L’objectif est clair : attirer un public toujours plus large, au-delà des seuls amateurs de football. Entre musique, mise en scène et production audiovisuelle, la finale 2026 pourrait devenir un événement global, à la croisée du sport et du divertissement.

Reste désormais à savoir quels artistes seront retenus et comment ce show sera intégré au déroulement du match. Une chose est sûre : la finale du Mondial 2026 ne ressemblera à aucune autre.