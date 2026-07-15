Coupe du monde 2026 : l’Argentine renverse l’Angleterre et rejoint l’Espagne en finale !

L’Argentine est toujours en course pour conserver son titre mondial. Menée au score par l’Angleterre, l’Albiceleste a trouvé les ressources pour renverser la rencontre dans les dernières minutes et s’imposer au terme d’une demi-finale spectaculaire. Les champions du monde en titre retrouveront désormais l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle fois, Lionel Messi a répondu présent dans les grands rendez-vous en délivrant deux passes décisives qui ont changé le destin de la rencontre.

🚨🚨💣 L’ARGENTINE 🇦🇷 ÉLIMINE L’ANGLETERRE ET DÉFENDRA SON TITRE DIMANCHE SOIR !!!!!!! 🏆 MENÉS 1-0, LES ARGENTINS ONT TOUT RENVERSÉ DANS LES DERNIÈRES MINUTES… 12 juillet 2026

Messi décisif au meilleur des moments pour l’Argentine

Longtemps bousculée par une séduisante équipe d’Angleterre, l’Argentine semblait se diriger vers une élimination après avoir concédé l’ouverture du score. Mais comme souvent dans les grands rendez-vous, Lionel Messi a pris les choses en main.

Le capitaine argentin a délivré deux passes décisives dans le dernier quart d’heure, permettant à l’Albiceleste de renverser totalement la rencontre et de décrocher une qualification aussi spectaculaire que précieuse.

À 39 ans, le huituple Ballon d’Or continue d’écrire sa légende en rapprochant un peu plus son pays d’un quatrième sacre mondial.

Une finale de rêve contre l’Espagne

Grâce à cette victoire, l’Argentine disputera une nouvelle finale de Coupe du monde et tentera de conserver le trophée remporté quatre ans plus tôt. En face se dressera une Espagne impressionnante, tombeuse de l’équipe de France en demi-finale.

Cette affiche entre les deux meilleures équipes du tournoi promet un duel de très haut niveau, avec d’un côté une Roja séduisante collectivement et de l’autre une Argentine portée par l’expérience et le génie de Lionel Messi.

De son côté, l’Angleterre devra rapidement digérer cette cruelle désillusion. Les Three Lions affronteront l’équipe de France lors du match pour la troisième place, tandis que tous les regards seront désormais tournés vers la grande finale entre l’Argentine et l’Espagne, qui désignera le champion du monde 2026.