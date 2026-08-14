Crise FIFA-UEFA : une motion de censure se prépare contre Gianni Infantino

La crise au sommet du football mondial franchit un nouveau cap. Selon les informations dévoilées ce vendredi 14 août, l’UEFA envisage de provoquer une motion de censure contre Gianni Infantino si le président de la FIFA refuse de quitter ses fonctions ou de renoncer à briguer un nouveau mandat. Une offensive qui intervient alors que le dirigeant suisse perd progressivement des soutiens au sein de plusieurs confédérations.

La rupture entre l’UEFA et Gianni Infantino semble désormais presque totale. Après les menaces de boycott, le retrait du soutien de plusieurs fédérations et les appels à la démission, l’instance européenne réfléchit maintenant à une action politique directement dirigée contre le président de la FIFA.

D’après les informations rapportées par la presse britannique, Aleksander Čeferin et plusieurs hauts responsables du football européen ont profité de la Supercoupe d’Europe pour poursuivre leurs discussions sur l’avenir de la gouvernance mondiale. Une motion de défiance pourrait être déclenchée si Infantino refuse de partir de lui-même.

L’UEFA prévoit une motion de censure contre Gianni Infantino s’il ne quitte pas son poste de président de la FIFA

➡️ l.lequipe.fr/SgR 14 août 2026

Le projet de « vendre la Coupe du monde » a mis le feu aux poudres

Cette crise trouve principalement son origine dans FIFA Forward Enterprise, le projet porté sous la présidence d’Infantino pour ouvrir une partie des activités commerciales de la FIFA à des investisseurs privés. L’opération envisagée devait permettre de lever plusieurs milliards de dollars en cédant une participation dans une structure exploitant notamment des revenus liés aux compétitions de la FIFA.

Le projet a provoqué une levée de boucliers. L’UEFA, la Concacaf et la Confédération asiatique ont dénoncé la manière dont il avait été préparé, évoquant notamment un manque de transparence et de consultation des instances du football. Dans une lettre commune, les trois confédérations ont parlé d’une rupture fondamentale de confiance.

Infantino a finalement abandonné le projet, mais ce recul n’a pas suffi à éteindre l’incendie. Dès le 30 juillet, les 55 fédérations membres de l’UEFA avaient décidé à l’unanimité de menacer de boycotter les compétitions de la FIFA si le projet était maintenu.

Les critiques ont depuis dépassé le seul dossier commercial. Plusieurs dirigeants réclament désormais une réforme profonde de la gouvernance de la FIFA et contestent directement la capacité d’Infantino à poursuivre son mandat. La Fédération norvégienne et sa présidente Lise Klaveness ont notamment demandé publiquement sa démission.

Ce vendredi, la Nouvelle-Zélande a à son tour retiré son soutien à Infantino pour la prochaine élection présidentielle. Sa fédération invoque une perte de confiance dans la gouvernance de la FIFA et réclame une enquête indépendante sur le projet abandonné.

L’Afrique soutient encore Infantino, mais pour combien de temps ?

Le président de la FIFA conserve néanmoins des alliés importants. La CAF a notamment réaffirmé son soutien à Infantino. La Confédération sud-américaine ainsi que plusieurs fédérations arabes restent également dans son camp, ce qui rend pour l’instant difficile de parler d’un isolement total.

Mais même le bloc africain n’est pas nécessairement acquis au président de la FIFA. Le soutien institutionnel de la CAF ne contraint pas ses 54 associations membres à voter de la même manière lors de l’élection présidentielle prévue le 17 mars 2027 au Maroc. Plusieurs dirigeants africains adopteraient désormais une position attentiste face à l’évolution de la crise.

L’UEFA réfléchit parallèlement à l’après-Infantino. Aucun candidat unique n’a encore été officiellement désigné. Victor Montagliani, président de la Concacaf, figure parmi les personnalités régulièrement citées, tout comme le président de l’AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Le nom de Nasser Al-Khelaïfi circule également, même si le président du PSG n’a pas manifesté publiquement l’intention de briguer le poste.

Les opposants à Infantino travaillent même sur une possible refonte du fonctionnement du football mondial. Parmi les pistes discutées figureraient une présidence tournante ou une direction plus collective afin de réduire la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul dirigeant.

La prochaine étape sera donc déterminante. Si Gianni Infantino maintient sa volonté de rester à la tête de la FIFA et de solliciter un nouveau mandat, l’UEFA semble désormais disposée à transformer son opposition politique en offensive institutionnelle.