Equipe de France : Mbappé, Rabiot… et la surprise signée Deschamps !

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a livré la liste des joueurs retenus pour les trois rencontres à venir.

Ce mois de novembre 2020 est chargé pour les Bleus. En effet, les hommes de Deschamps devront défier la Finlande (11 novembre) pour commencer. Il s’agira d’un match amical afin de préparer les deux rencontres de Ligue des Nations face au Portugal (14 novembre) et à la Suède (17 novembre). Pour l’heure, l’équipe de France occupe la deuxième place au sein du groupe 3. Elle a 10 points au compteur tout comme le Portugal. Seule la différence de buts (+8 contre +4) sépare ces deux équipes nationales. Notez que la Croatie (3e, 3 points) et la Suède (4e, 0 point) sont distancés largement pour l’instant.

Thuram, le pari intéressant de Deschamps

Lors d’un point presse, le sélectionneur Didier Deschamps a parlé du cas Kylian Mbappé qui est blessé actuellement. « Aujourd’hui, il n’y a pas de certitudes qu’il puisse ne pas être disponible (…) Il faudra surveiller l’évolution en début de semaine », a-t-il assuré en reconnaissant que ce sera trop juste pour l’aligner contre la Finlande dans six jours. Le Basque a assuré n’avoir aucun conflit avec l’entraîneur du PSG qui aimerait bien que Mbappé reste au Parc des Princes pour bien se soigner. « Chaque entraîneur gère ses joueurs. Les intérêts peuvent diverger entre ceux qui sont un peu incertains, fatigués. Quand on ne les prend pas, ce sont les présidents qui ne sont pas contents. Je vais rester sur ma ligne de conduite avec mon staff médical. Je n’ai jamais pris de risques avec qui que ce soit. On a le même intérêt. Je ne suis pas contre Tuchel. On a tous une obligation de résultats. »

Puis le technicien a parlé de Marcus Thuram qui est en forme au Borussia Mönchengladbach (3 buts et 5 passes décisives en 10 matches cette saison). « Il a un profil intéressant de par ce qu’il fait. Il faisait déjà de bonnes choses à Guingamp. Il est passé à un niveau supérieur avec son club. Il a cette capacité à créer des différences, avec beaucoup de percussion. Il marque et fait marquer. C’est ça qui me fait l’appeler aujourd’hui (…) Il a la particularité d’être le fils de (Lilian Thuram), comme c’est déjà arrivé à certains. Je pense que ça doit faire plaisir à son papa, Lilian, Thuthu. »

Upamecano moins bon, Zouma assure

Au sujet du défenseur central Dayot Upamecano (Leipzig), qui est absent de sa liste, Deschamps a expliqué qu’il est « moins bien actuellement »… même s’il a énormément de « potentiel ». Aux yeux du sélectionneur, Kurt Zouma (Chelsea) a marqué des points en brillant à Chelsea où il est titulaire fréquemment. Quid de Ferland Mendy (Real Madrid) ? Didier Deschamps a indiqué que le duo Digne – Hernandez est « en avance par rapport à lui » pour l’instant. « A ce poste là, il y a beaucoup de joueurs. Je ne vais pas en prendre trois ou quatre. Je préfère prendre des options pour les joueurs offensifs. » Au milieu, Deschamps a vanté les mérites d’Adrien Rabiot (Juventus). « Il a pris de la place. Il continue d’être performant avec son club. Lors du dernier assemblement, il a progressé dans tout ce qui est jeu sans ballon, dans l’impact. Il y a beaucoup plus de répondant. Il est en confiance, ça se voit. Il est là et il va prendre la place que je lui donnerai. Tant mieux pour lui et pour nous aussi. »

Pour Houssem Aouar (OL), le sélectionneur de l’équipe de France a préféré convoquer… Nabil Fekir (Betis Séville). « C’est une question de rentabilité par rapport à d’autres joueurs, qui me donnent plus de garanties aujourd’hui. Il est à la disposition de Sylvain Ripoll (Espoirs). Pareil pour d’autres joueurs. Aujourd’hui dans le profil de Houssem, j’ai Nafil Fekir. (…) C’est mon boulot avec mon staff de regarder les matches hors de France même si j’aime bien la Ligue 1 et la Ligue 2. Je considère que Nabil donne plus de garanties. » L’ex-joueur de l’OL trouve que le volume de jeu de Fekir est « bien meilleur aujourd’hui » et il a « plus de continuité dans ce qu’il réalise au fil des matches au Betis ce qui justifie sa sélection.

La liste des Bleus pour les trois rendez-vous à venir :

Gardiens : Costil, Lloris, Maignan, Mandanda

Défenseurs : Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Varane, Zouma

Milieux : Kanté, N’Zonzi, Pogba, Rabiot, M. Sissoko, Tolisso.

Attaquants : Ben Yedder, Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé, M. Thuram

Images de IconSport