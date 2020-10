Equipe de France : Deschamps renvoie un joueur, explications…

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a décidé de se passer des services de Dayot Upamecano.

Afin d’affronter l’Ukraine en amical (7-1), Deschamps avait choisi d’aligner d’entrée de jeu Dayot Upamecano aux côtés de Clément Lenglet. A la mi-temps, le sélectionneur des Bleus a fait sortir le joueur du RB Leipzig. Au départ, on pouvait penser que Didier Deschamps voulait juste donner du temps de jeu à un maximum de joueurs, dont Raphaël Varane.

Mais après le match, le technicien tricolore a fait savoir qu’il y a eu « un petit problème » avec Upamecano. En effet, ce dernier « ne s’est pas bien senti à la mi-temps ». Deschamps a ajouté qu’avec « les protocoles » et autres « tests », liés aux mesures sanitaires pour tenter de contrer le coronavirus, il a préféré miser sur un autre élément pour la suite des événements.

Deschamps mise sur Zouma

C’est le défenseur central Kurt Zouma (Chelsea) qui a été « rappelé ». L’ancien Stéphanois « rejoindra » le groupe France ce jeudi 8 octobre 2020. Notez que deux autres éléments intégreront aussi l’effectif. Il s’agit de Ferland Mendy, qui remplace Léo Dubois (positif au Covid-19, et d’Adrien Rabiot (cas contact). Les 11 et 14 octobre prochains, les Bleus défieront le Portugal et la Croatie (Ligue des Nations).

