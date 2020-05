On a trouvé meilleur que Neymar, Messi et Ronaldo

Quand un champion du monde brésilien 2002, l’ancien attaquant Edilson, réécrit l’histoire, Messi, Ronaldo et Neymar n’ont qu’à bien se tenir.

Devinette du samedi : quels joueurs peuvent se targuer d’avoir été meilleurs que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Neymar ? A priori, peu. Pelé, Diego Maradona, voire Johann Cruyff, Ronaldo, Zinedine Zidane et quelques autres, peuvent éventuellement avoir cette prétention, au vu de leurs exploits perpétrés durant leur carrière et de leur influence sur leur époque. Mais diriez-vous en revanche qu’Edilson peut-être mesuré aux trois géants de la dernière décennie ?

La Coupe du monde 2002 est monté à la tête d’Edilson

Edil qui ? Souvenez-vous, Edilson, champion du monde en 2002 aux côtés de Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos et autre star auriverde tel que Cafu, Rivaldo ou Ricardo Kaka. Dans cette équipe de rêve, il était considéré comme le 4e attaquant. Passé par Palmeiras, Flamengo et les Corinthians notamment durant sa carrière, mais aussi par Benfica pour ce qui sera sa seule (et courte) expérience européenne, il prétend pourtant aujourd’hui avoir été aussi fort que les meilleurs.

« À mon meilleur niveau, j’ai mieux joué que Neymar… Il doit gagner la Coupe du monde pour être meilleur que moi… Cristiano Ronaldo ? C’est juste de la force, il frappe bien le ballon avec les deux pieds, mais je suis plus habile que lui… J’ai de la personnalité et pour que Messi soit meilleur que moi, il doit aussi gagner la Coupe du monde », a lancé le Brésilien aujourd’hui âgé de 49 ans, au micro de la chaîne de TV Bandeirantes. Mieux vaut en rire.

