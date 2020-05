Equipe de France : ce joueur banni en remet une couche sur Deschamps

Deux semaines après avoir été virulent à l’égard du sélectionneur Didier Deschamps, Samir Nasri a précisé sa pensée.

« Il y a 200 millions de joueurs pas bons en sélection et qui viennent à chaque fois. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font ce que le journal L’Equipe écrit. Il y a beaucoup de copinage. Les critères changent. Avant, il fallait être bon en club. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. (…) Mets Guardiola en équipe de France, tu vas voir comment ils vont jouer. On va se régaler », avait lâché Samir Nasri le mois dernier, très critique à l’égard des choix, mais aussi du style de jeu pratiqué par Didier Deschamps avec l’équipe de France.

Pour Nasri, l’équipe de France devrait mieux jouer

Pour rappel, le milieu de terrain offensif de 32 ans avait été écarté lors des barrages de la Coupe du monde 2014 face à l’Ukraine. Depuis, le sélectionnneur des Bleus ne l’a jamais rappelé. « Je n’ai rien contre lui, rien du tout. Je respecte le joueur, l’entraîneur. J’ai le droit de ne pas aimer sa façon de jouer », a-t-il clarifié lors d’un nouveau live Instagram lundi soir. « Je pense qu’avec le talent qu’il y a, l’équipe de France devrait mieux jouer. Ce n’est pas une critique envers lui. Je m’en fous », a-t-il poursuivi.

« Il n’a pas voulu me prendre pour la Coupe du monde, j’ai décidé de prendre ma retraite. Au moins, je suis parti avec ma dignité, plutôt que de faire le forceur. Ils ont été champions du monde en 2018, je suis très content pour eux. Je ne suis pas envieux, ni jaloux. Il a gagné partout où il est passé, il faut respecter ça. Je m’identifie plus à Blanc, Guardiola, Sampaoli, Bielsa, Wenger, plutôt qu’à quelqu’un de pragmatique comme Deschamps », a conclu Samir Nasri.

Images de IconSport