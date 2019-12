Equipe de France : Deschamps entre blagounette et dents longues

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est exprimé sur le tirage au sort de l’Euro 2020, peu clément pour les Bleus.

Didier Deschamps s’est longuement exprimé sur l’antenne de RMC. L’occasion pour le sélectionneur de répondre aux critiques sur son style de jeu, de fixer les objectifs pour l’Euro 2020 (les Bleus ont hérité du groupe de la mort avec l’Allemagne et le Portugal), mais aussi de plaisanter quand il a été interrogé sur ce tirage au sort compliqué. Ou est passée sa chatte légendaire ?

La chatte a DD a pris le mauvais avion

« J’ai perdu mon animal fétiche pendant un jour mais elle m’a rejoint le lendemain pour reprendre l’avion. Il y a des problèmes avec les transports en ce moment et elle a dû confondre. Elle pensait que c’était Budapest alors que le tirage avait lieu à Bucarest », s’est amusé Didier Deschamps. « De par les nouveaux critères, je savais très bien qu’en ne terminant pas tête de série il y aurait de fortes probabilités de tomber sur un groupe difficile. On sait à quoi s’attendre. Il faudra être performant tout de suite », a-t-il poursuivi plus sérieusement.

Objectif victoire pour Deschamps, comme toujours

Malgré cela, le coach tricolore ne baisse pas la tête. « L’objectif, c’est d’aller au bout. On a un statut… C’est toujours compliqué d’afficher ses ambitions parce que cela peut vite devenir de la suffisance. Avoir envie de gagner l’Euro est une chose mais l’important, c’est de tout faire pour aller au bout. L’état d’esprit et la qualité sont là dans cette équipe de France. On va simplement garder notre fil conducteur », a-t-il prôné. Un fil conducteur qui a valu pas mal de critiques quant au spectacle fourni. « Ce n’est pas parce que l’on a été champion du monde en jouant comme cela que toutes les équipes jouant ainsi auraient été sacrées. Il faut s’appuyer sur ce qui a fait notre force », a-t-il rappelé.

