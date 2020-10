Equipe de France : Deschamps n’en a rien à faire du PSG

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps va-t-il ménager les joueurs du PSG ce mercredi soir face à la Croatie ?

Vainqueur (4-2) à l’aller le mois dernier, l’équipe de France défie la Croatie ce mercredi à Zagreb (coup d’envoi à 20h45), pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Nations.Un troisième match en une semaine pour les Bleus, après ceux face à l’Ukraine (7-1) et le Portugal (0-0). Les matchs s’enchaînent depuis le début de la saison et cela va continuer, avec bientôt le début de la Ligue des Champions. En attendant, le Paris Saint-Germain par exemple, jouera dès vendredi à Nîmes en Ligue 1.

Deschamps ne fera pas son onze en fonction du PSG

Soit 48 heures seulement après le match en Croatie. Sachant que les joueurs devront en plus faire le voyage retour pour regagner la capitale, Thomas Tuchel sera-t-il en mesure d’utiliser Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe vendredi ? Ce n’est pas le problème de Didier Deschamps. « Chaque joueur a sa situation avant de venir en stage, et le fait qu’un joueur ait joué le premier, ou le premier et le deuxième ou un des deux… Je suis désolé mais par rapport à d’autres critères, cela ne rentrera pas en ligne de compte », a prévenu le sélectionneur des Bleus.

« Je suis là, il y a un match international à jouer. Alors par rapport à ma décision, vous pourrez peut-être interpréter que si je n’ai pas fait jouer un joueur, c’est par rapport au fait qu’il joue vendredi ou je ne sais pas quand… mais ce ne sera pas le cas, je ferai par rapport à d’autres critères que celui-là », a soutenu Deschamps face à la presse. Si Kylian Mbappé pourrait de nouveau être titulaire en attaque, Presnel Kimpembe pourrait de son côté laisser la place à Clément Lenglet en défense centrale.

La composition probable des deux équipes :

Croatie : Livakovic – Uremovic, Lovren, Vida, Barisic – Kovacic, Modric – Perisic, Vlasic, Bradaric – Petkovic.

France : Lloris – Mendy, Varane, Lenglet, Hernandez – Pogba, Kanté, Tolisso – Griezmann – Mbappé, Martial.

Images de IconSport