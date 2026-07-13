Équipe de France : Jean-Philippe Mateta, la belle surprise qui fait l’unanimité chez les Bleus

Jean-Philippe Mateta ne fait pas seulement parler de lui pour sa bonne humeur. Arrivé à la Coupe du monde 2026 dans la peau d’un attaquant de complément, le buteur de Crystal Palace est devenu l’une des révélations du rassemblement français. Entre son rôle de boute-en-train et ses performances à l’entraînement, il a conquis aussi bien le vestiaire que le staff de Didier Deschamps.

Selon L’Équipe, celui qui amuse quotidiennement ses coéquipiers est également celui qui les a le plus surpris ballon au pied.

𝗝𝗘𝗔𝗡-𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣𝗣𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗧𝗔 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗡𝗔𝗚𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗙𝗘́𝗥𝗘́ 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 🇫🇷😂 Toujours chambré, toujours le premier à faire rire le vestiaire, l’attaquant de Crystal Palace s’est imposé comme la « mascotte » de cette génération. Au-delà des blagues, il a surtout surpris tout le monde sur le terrain !

12 juillet 2026



Jean-Philippe Mateta, la mascotte des Bleus

Dans la vie du groupe France, Jean-Philippe Mateta est devenu incontournable. Toujours prêt à lancer une blague ou à détendre l’atmosphère, l’attaquant de Crystal Palace est décrit comme l’un des leaders de la bonne humeur. Son naturel et son humour ont rapidement fait de lui la « mascotte » de cette génération tricolore, un rôle qu’il assume avec plaisir et qui contribue à renforcer la cohésion du groupe.

Cette personnalité attachante lui a permis de s’intégrer très rapidement au sein d’un vestiaire pourtant riche en stars, où il est aujourd’hui particulièrement apprécié.

Des qualités techniques qui ont bluffé Mbappé et Dembélé

Mais Jean-Philippe Mateta ne se résume pas à son rôle d’animateur. Toujours selon L’Équipe, plusieurs cadres des Bleus, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ne s’attendaient pas à découvrir un attaquant aussi technique. Ses petits crochets, sa qualité de dribble dans les espaces réduits et son efficacité devant le but ont impressionné ses partenaires comme les membres du staff technique.

Déjà auteur d’une excellente saison avec Crystal Palace, Mateta confirme ainsi qu’il possède bien plus que des qualités de finisseur. À quelques jours des échéances décisives du Mondial, l’ancien Lyonnais s’impose comme une véritable alternative offensive pour Didier Deschamps, tout en continuant à apporter sa bonne humeur au quotidien.