Equipe de France : Benzema n’est pas le seul mal-aimé par Deschamps

Après Adrien Rabiot, Didier Deschamps pourrait-il rappeler Alexandre Lacazette, absent en équipe de France depuis trois ans ?

Après deux ans de purgatoire lié à son refus d’honorer une place de réserviste pour la Coupe du monde 2018, Adrien Rabiot a connu la joie d’être rappelé en équipe de France par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. Le sélectionneur prouve ainsi que rien n’est figé et que l’espoir est toujours permis. Une donnée qui ne semble toutefois pas s’appliquer à Karim Benzema avec qui le lien semble bel et bien rompu définitivement. Il est un autre joueur qui n’a plus eu sa chance non plus depuis longtemps : Alexandre Lacazette.

Lacazette n’a plus beaucoup d’espoir

Depuis son beau doublé face à l’Allemagne (2-2) en amical à Cologne en novembre 2017, l’attaquant d’Arsenal n’a plus porté le maillot Bleu. Il a été convoqué une fois depuis, mais avait dû déclarer forfait. L’ancien Lyonnais semble avoir perdu espoir. « Je pense que le sélectionneur a créé son groupe. Il peut toujours y avoir des surprises, mais là, il a son groupe d’attaquants », a-t-il constaté. « Si jamais il avait besoin de moi, je répondrai présent, bien sûr, mais je me focalise moins dessus qu’avant. Cela fait déjà trois ans que je n’ai pas été appelé », a-t-il regretté.

S’il focalise moins dessus, la blessure est-elle moins vive pour autant ? « Non, cela reste. Quoiqu’il arrive, ça reste. C’est toujours dans un coin de ma tête. Je me dis juste que j’ai bien fini, que je n’ai pas à regretter mon dernier match en équipe de France, en Allemagne. Derrière, les Bleus ont gagné la Coupe du monde, tant mieux pour la France. Et tant mieux pour mes amis », a lancé Lacazette à L’Equipe. Une grande saison avec les Gunners serait-elle suffisante pour faire changer d’avis le sélectionneur qui lui préfère notamment le Monégasque Wissam Ben Yedder ?

