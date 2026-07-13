Equipe de France :  pourquoi Kylian Mbappé reverse toutes ses primes de sélection ?

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé ne se contente pas de faire parler de lui sur les terrains. Le capitaine de l’équipe de France s’est également distingué par un engagement discret mais constant en faveur de causes caritatives. Il a choisit de reverser les primes qu’il perçoit avec l’équipe de France.

Cette démarche remonte à ses débuts chez les Bleus. Déjà lors de la Coupe du monde 2018 remportée en Russie, Mbappé avait décidé de donner l’intégralité de ses primes de participation, soit environ 300 000 euros, à plusieurs associations, notamment Premiers de Cordée, qui œuvre auprès des enfants hospitalisés en leur permettant de pratiquer une activité sportive. Ce geste avait été salué par le monde sportif et associatif.

Des dons bien au-delà du football

L’engagement de Kylian Mbappé ne s’est pas arrêté après le sacre mondial. Au fil des années, l’international français a multiplié les actions solidaires, souvent loin des caméras. Parmi elles figure la prise en charge intégrale des soins médicaux d’un nourrisson mauritanien souffrant d’une grave pathologie cardiaque, un geste qui avait profondément marqué le pays.

Après la Coupe du monde 2022, Mbappé a également redistribué une partie de ses primes aux personnes ayant accompagné les Bleus durant la compétition. En juin 2023, il a ainsi versé 180 300 euros à plusieurs policiers chargés de la sécurité de l’équipe de France. Son entourage a expliqué que cette initiative visait à remercier des personnes qui avaient œuvré dans l’ombre pendant plusieurs années et qui n’avaient bénéficié d’aucune prime officielle. Ces versements ont toutefois fait l’objet d’une enquête administrative et judiciaire destinée à vérifier leur cadre légal, sans que le joueur ne soit accusé d’avoir agi en dehors des règles.

Une philosophie assumée

Depuis ses débuts internationaux, Kylian Mbappé considère que représenter la France constitue un honneur qui dépasse l’aspect financier. Les primes versées par la Fédération française de football sont donc régulièrement redistribuées à des associations ou à des personnes qu’il souhaite soutenir.

Cette générosité s’inscrit dans une démarche plus large portée par son association Inspired by KM, créée pour accompagner des jeunes dans leur parcours éducatif, professionnel et personnel. Si ses performances sur le terrain lui valent déjà une place parmi les plus grands joueurs de sa génération, ses engagements en dehors des stades contribuent également à façonner son héritage.