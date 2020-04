Equipe de France : révélations sur l’embrouille Ribéry vs Gourcuff

L’ancien chef de presse de l’équipe de France, François Manardo est revenu sur le différend entre Franck Ribéry et Yoann Gourcuff.

Retour sur l’équipe de France 2010. Quelques mois avant le fiasco du Mondial avec le tristement célèbre épisode de Knysna, les Bleus jouent leur avenir face à l’Irlande en barrage. Lors du match retour, le sélectionneur Raymond Domenech choisit de confier les clés du jeu à Yoann Gourcuff alors en pleine forme avec Bordeaux. Mais ce leadership mal assumé passe mal auprès de certains de ses coéquipiers, dont Franck Ribéry. L’ancien chef de presse de la FFF François Manardo se souvient.

Ribéry a critiqué Gourcuff mais ne l’a pas giflé

« Yoann est au top avec Bordeaux à ce moment-là, Raymond Domenech en a fait un titulaire en équipe de France. On l’annonce comme le numéro 10 qui va faire encore plus parler de lui dans les années qui viennent. Mais beaucoup de joueurs se trouent sur ce match (contre l’Irlande) et Yoann est un peu plus pointé du doigt. On passe pour des trouillards sur ce match, on n’a pas su accepter les duels imposés par les Irlandais. Yoann va cristalliser ces critiques et être pointé du doigt par certains coéquipiers, dont Franck », a-t-il raconté au micro de RMC.

« Il n’y avait pas suffisamment de bonnes vibrations dans le groupe pour que ce soit vite réglé », a-t-il poursuivi, avant de démentir que Franck Ribéry aurait donné une gifle à Yoann Gourcuff. « Ce sont des conneries. Mais Yoann avait vraiment deux potes à ce moment-là et c’est peut-être trop peu par rapport au rôle que voulait lui faire jouer Raymond : Hugo Lloris et Jérémy Toulalan. C’est un homme réservé, un peu timide et sur la retenue. Il était très absent dans le vestiaire », a ajouté François Manardo.

