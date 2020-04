Equipe de France : cet ex-sélectionneur, une grosse blague pour Rothen

L’ancien international français Jérôme Rothen parle de l’expérience vécue sous les ordres de Jacques Santini lors de l’Euro 2004.

Jacques Santini n’a pas laissé un souvenir impérissable à la tête de l’équipe de France, dont il a eu la charge durant deux ans, entre 2002 et 2004. Passé sous ses ordres à cette époque, l’ancien milieu gauche Jérôme Rothen se souvient de ses choix lors de l’Euro 2004, durant lequel les Bleus avaient été éliminés en quarts de finale par la Grèce (1-0). Il raconte au micro de RMC.

Le changement, c’est pas maintenant

Avant le troisième match de groupe décisif face à la Suisse, certains cadres lui avaient demandé des changements. « Le lendemain, il dit ‘j’ai changé’. Et pourtant. Même dispositif en 4-4-2, les défenseurs et milieux sont les mêmes, il remet Trezeguet et Henry. Et puis il dit à Pirès et Zidane ‘Zizou tu vas passer à droite, Pirès à gauche’… tout le monde pouffe de rire », se souvient l’ex-Monégasque avant d’évoquer sa situation personnelle.

Rothen se souvient de la prédiction de Santini

Jusqu’au dernier match face aux Grecs, Jérôme Rothen avait ciré le banc. « Je suis déjà content d’avoir participé à un tournoi comme ça mais j’ai un goût amer. Je fais certainement la meilleure saison de ma carrière, Jacques Santini avait plein d’idées avec moi… Et à l’arrivée, j’ai joué 15 minutes contre la Grèce », s’est-il remémoré. « Quand il m’appelle (pour entrer sur la pelouse), je suis surpris parce qu’il ne m’a pas calculé de la compétition. Il sort Pirès. Jacques me regarde et il me dit ‘Jérôme, c’est toi qui nous qualifies !’ Alors qu’il ne m’avait pas calculé de la compétition », a-t-il confié. Le miracle ne s’est pas produit.

Images de IconSport