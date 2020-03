Equipe de France : ce joueur oublié se verrait bien revenir

Alors que Didier Deschamps prépare sa liste pour l’Euro 2020, Mamadou Sakho ne désespère pas de revenir en équipe de France.

Depuis bientôt quatre ans, Mamadou Sakho a quelque peu disparu des radars. En France, mais aussi en Angleterre puisque cette saison, le défenseur central n’a participé qu’à 8 matchs et est absent des terrains depuis presque deux mois. Pour autant, l’ancien Parisien aujourd’hui à Crystal Palace ne désespère pas de revenir un jour en haut de l’affiche, et qui sait en équipe de France. Alors que l’Euro 2020 approche, il s’est exprimé sur son attachement au maillot Bleu.

Sakho pense toujours à l’équipe de France

« L’équipe de France, c’est le Graal pour tout joueur de foot. Quand tu as la chance de faire partie de cette équipe, c’est quelque chose d’exceptionnel. Au-dessus, il n’y a que le soleil. J’ai eu la chance d’en faire partie, j’ai la chance d’en faire partie. Avant ma blessure, j’ai été rappelé deux fois. Il ne faut pas oublier que je n’ai que 30 ans », a-t-il confié, des propos rapportés par RMC.

« Beaucoup de gens pensent que je suis vieux, âgé et je les comprends, c’est normal. Ils m’ont vu à la télé quand j’avais 15 ou 16 ans. Mais je suis là et je serai encore là longtemps », a-t-il présumé. « C’est totalement normal de ne pas lâcher les Bleus quand on est ambitieux. Je l’ai toujours été et je le serai toujours. Je regarde tout le monde dans les yeux avec la tête haute et le torse bombé. Quand j’ai un objectif, je travaille pour l’atteindre », a affirmé Mamadou Sakho. Il lui sera toutefois difficile de rattraper son retard sur ses concurrents dans les trois mois qui viennent.

Images de IconSport