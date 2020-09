Equipe de France : ce que pense Deschamps de Griezmann

Didier Deschamps a été interrogé sur l’impact de la saison compliquée d’Antoine Griezmann sur son aura en équipe de France.

Antoine Griezmann a traversé une saison difficile, peut être la plus difficile de sa carrière. Sur le plan individuel avec des performances en berne et une adaptation compliquée tant au jeu qu’au vestiaire blaugrana, mais aussi sur le plan collectif avec une année sans titre et une humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions (match durant lequel il est entré en seconde mi-temps). Ces difficultés peuvent-elles rejaillir en équipe de France ? Didier Deschamps ne le croit pas.

Deschamps croit toujours autant en Griezmann

« A aucun moment je ne peux m’imaginer qu’Antoine va perdre de l’influence en équipe de France, sous prétexte qu’il a été moins efficace la saison passée avec le Barça. Après, il est dépendant des autres, d’un système et de la façon dont on l’utilise. Il ne fait pas la différence tout seul », a estimé le sélectionneur des Bleus dans les colonnes de France Football. Comme à l’Atlético, Griezmann est considéré comme un leader, si ce n’est le leader d’attaque en équipe de France.

« A l’Atlético, l’équipe jouait pour lui, il était dans un certain confort et son poids était considérable. Il a fait un choix et à Barcelone, ça s’est avéré plus compliqué, on en a parlé ensemble. En tout cas, avec moi, tout est clair. Il sait dans quel rôle et dans quelle zone je le fais jouer. Et il sait très bien qu’à chaque fois, je le mets dans les meilleures dispositions, peu importe le système de jeu. Je n’ai donc aucun souci », a conclu Deschamps. Les Bleus affronteront la Suède le 5 septembre puis la Croatie le 8 septembre dans le cadre de la Ligue des Nations.

