France – Belgique : ce Diable a tourné vraiment la page

Le sélectionneur de l’équipe de Belgique, Roberto Martinez, a parlé du duel face à la France (0-1, Coupe du monde 2018).

Interrogé dans le cadre de l’émission Téléfoot, le guide des Diables Rouges a indiqué qu’on n’est « jamais prêt à perdre une demi-finale de la Coupe du monde ». Pour Martinez, ce revers contre les Bleus en Russie peut permettre d’apprendre « énormément » en vue de l’Euro 2020. A propos de la prestation de la Belgique contre la France, il a expliqué que ses troupes n’avaient « pas mal joué » dans l’ensemble.

« On a fait tout ce qu’on voulait et ce qu’on pouvait faire. (…) Quand on est entraîneur, on peut toujours revoir les choses mais on a gagné six matchs pendant la Coupe du monde. On a vraiment très bien joué. On était vraiment content de ce tournoi. » Roberto Martinez pense qu’il « fallait vraiment » que les Diables Rouges marquent « le premier but ». A partir du moment où Samuel Umtiti avait ouvert le score (51e minute de jeu), c’était mal engagé pour les Belges…

Martinez parle d’une usure mentale

« On n’a pas vraiment perdu un match, c’est juste que celui qui a gagné a mérité de gagner. On venait de battre le Brésil. Peut-être qu’on était fatigué d’un point de vue mental. » Rappelons qu’Eden Hazard et plusieurs de ses coéquipiers étaient déçus et frustrés (on peut les comprendre) après le coup de sifflet final. A leurs yeux, l’équipe de France ne méritait pas de gagner et s’était contentée, au fil de la rencontre, de bétonner en défense.

Images de IconSport