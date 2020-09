Equipe de France : Giroud n’en revient pas, quel phénomène !

L’attaquant Olivier Chelsea (Chelsea) a parlé d’Eduardo Camavinga (Rennes) qui fait partie du groupe France.

Pendant un point presse, Giroud a déclaré que le milieu de terrain rennais « bluffe » tout le monde chez les Bleus. Que « ce soit en dehors et sur le terrain », Camavinga fait preuve de « maturité ». A vrai dire, Olivier Giroud s’attendait à se retrouver en face d’un tel phénomène. « J’avais déjà vu quelques matches du Stade Rennais, je n’étais pas surpris. Il est très à l’aise, très prometteur, à seulement 17 ans. »

En revanche, l’ancien buteur d’Arsenal a été vraiment « surpris en arrivant à Clairefontaine ». Lorsqu’il a rencontré Eduardo Camavinga, Giroud a remarqué d’entrée de jeu que ce dernier est « quelqu’un de très souriant, à l’aise avec tout le monde, sociable ».

Giroud prêt à conseiller Camavinga, mais…

Le gaucher considère déjà que le Rennais est « un très bon petit ». Olivier Giroud estime que Camavinga va s’installer durablement à Clairefontaine. « Je pense que c’est le début d’une longue aventure pour lui en équipe de France. Bien sûr qu’on prend un petit coup de vieux. »

« C’est le choc des générations, c’est très motivant. Cela me donne envie d’être là pour lui donner des conseils et l’intégrer du mieux possible. Même s’il n’a eu aucune difficulté par son naturel et sa maturité à se fondre dans cette équipe de France », a-t-il insisté.

