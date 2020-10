Equipe de France : Giroud revient sur « l’affaire Benzema »

L’attaquant de Chelsea et de l’équipe de France s’est exprimé à propos de sa rivalité supposée avec Karim Benzema.

Lors d’un entretien retranscrit sur le site de RMC, l’ancien joueur d’Arsenal ou encore de Montpellier a déclaré que « c’est dommage » d’en être à ce point. Rappelons que certains supporters de Karim Benzema l’ont pointé du doigt à de nombreuses reprises. C’était notamment le cas suite à la mise à l’écart de l’attaquant du Real Madrid en vue de l’Euro 2016 (affaire Valbuena). En mars dernier, KB9 avait même lâché la phrase : « On ne confond pas la F1 et le karting», lorsqu’il avait évoqué la comparaison entre lui et le champion du monde 2018.

« Karim reste un joueur impressionnant de par ses qualités. Moi, je n’ai jamais eu de contentieux avec lui, l’histoire a voulu qu’on nous oppose. J’ai toujours eu une bonne entente avec lui, beaucoup de respect mutuel… du moins de ma part envers lui. Je trouve ça dommage tout ce qui s’est passé, c’est une sorte de gâchis, mais maintenant, il faut aller de l’avant », a confié Giroud.

Giroud a traversé une vraie tempête

Même s’il n’en veut pas directement à Karim Benzema, le gaucher n’a pas caché que cela avait été difficile à vivre « à l’époque ». En effet, des gens lui avaient « reproché injustement l’absence de Karim ». Cela l’avait « touché » étant donné qu’il n’avait rien à voir avec l’affaire Valbuena… Le sélectionneur Didier Deschamps avait simplement choisi de miser sur lui pour le Championnat d’Europe 2016.

« Les sifflets des personnes qui ne voulaient peut-être pas me voir à la pointe de l’attaque française avant l’Euro 2016 avec L’Equipe qui avait titré ‘Le Mal Aimé’. J’en parle dans mon bouquin. » Avec le recul, Olivier Giroud est quand même fier d’avoir « continué à prouver » qu’il méritait sa « place avec les Bleus » où il officie toujours. « Cette rivalité supposée avec Karim était créée de toutes pièces par certaines personnes. Je n’avais rien à avoir avec ça, on joue simplement au même poste », a-t-il insisté.

