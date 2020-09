Equipe de France : Griezmann, c’est grave docteur ?

Contre la Suède (1-0, Ligue des Nations), l’attaquant Antoine Griezmann n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu.

Sur le terrain, Griezmann avait clairement le rôle de meneur de jeu derrière Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Malheureusement, on a vu « la version Barça » de l’ancienne star de l’Atletico Madrid. Antoine Griezmann a eu du mal à bien se situer et à être décisif. En toute fin de match, « AG7 » a eu une très belle occasion de marquer via un penalty. Mais le gaucher a raté son tir… C’était un peu le symbole qui illustrait sa prestation d’ensemble.

Après le match, le sélectionneur Didier Deschamps a déclaré que « le volume est là » au niveau physique. D’ailleurs, le Basque a remarqué que Griezmann « s’est senti de mieux en mieux au fil du match ». Le technicien a rappelé que l’attaquant « fait partie de ces joueurs qui ont coupé plus de 15 jours ». Du coup, « il faut remettre la machine en route ».

Griezmann est soutenu à fond

A la question de savoir si Antoine Griezmann continuera, ou non, de tirer les penaltys, Deschamps a laissé la porte ouverte. « Il faut qu’il se réhabitue, mais à partir du moment où il se sent (de le frapper)… Si un autre (joueur) le sent (à l’avenir), je le laisserai frapper évidemment. C’est sûr que j’aurais préféré qu’il puisse le convertir en fin de match », a-t-il déploré. Pour sa part, l’attaquant axial Olivier Giroud a pris la défense de son coéquipier sans hésiter.

« Il faut qu’il reprenne confiance. On sait qu’il y a des périodes plus difficiles pour les attaquants. » Le buteur de Chelsea a ajouté « qu’AG7 » doit « faire le dos rond » et « se réfugier dans le travail ». Il n’est pas inquiet pour le natif de Mâcon en vue des échéances à venir. « Il a cette force de caractère pour remarquer rapidement des penalties et des frappes dont il a le secret. Je trouve qu’il a fait un bon match ce soir. » Pas sûr que tout le monde soit d’accord sur ce point…

Images de IconSport