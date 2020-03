Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Luis Fernandez se sont exprimés suite au décès de l’ancien sélectionneur français Michel Hidalgo.

Les quatre hommes possèdent la particularité d’avoir formé le fameux « carré magique » en équipe de France. Pour sa part, Platini a déclaré qu’il gardait « personnellement le souvenir d’un Monsieur doux, pédagogue et sincèrement humaniste ». L’ex-meneur de jeu a ajouté que Michel Hidalgo était « exemplaire d’humanisme mêlant la bienveillance de l’éducateur à l’affection d’un père ». Michel Platini a assuré que Hidalgo l’a « protégé avec douceur » ce qui lui a permis de s’épanouir « sur le terrain ». L’homme d’affaires est persuadé que l’apport du technicien lui a « permis de devenir le joueur » qu’il est « devenu » au fil des années.

Platini pense que Michel Hidalgo a permis à l’équipe de France, notamment à l’occasion du sacre lors de l’Euro 1984, d’atteindre un niveau incroyable. « Michel, comme sélectionneur, a porté l’équipe de France au sommet de son art, en faisant avec détermination le choix du beau jeu et en permettant à chacun d’entre nous d’exprimer toutes nos qualités et nos talents individuels. » Pour « Platoche », Hidalgo a laissé « un héritage considérable à l’équipe de France » en reconstruisant « le football français au niveau international ». Aujourd’hui encore, Michel Platini est persuadé que « sa vision et son travail vibrent encore » lorsqu’on voit « tous les matches de notre équipe nationale ».

Giresse est d’accord avec Platini…

Pour sa part, Alain Giresse a confirmé que Michel Hidalgo adoptait une attitude idéale en équipe de France. « Il était très humain avec nous, sans être notre copain. Il était juste, car il était capable de nous dire quand on avait bien ou mal joué, avec beaucoup de sincérité. » L’ancien milieu des Bleus a mis aussi en avant l’apport du sélectionneur lors du Championnat d’Europe victorieux. « On savait qu’on lui devait la construction de cette équipe de France. »

« Lorsqu’on gagne l’Euro en 1984, on était conscient qu’on lui devait cette victoire, car c’est lui avait enclenché le processus qui a amené à cette victoire. » Giresse appréciait « son discours » toujours basé sur « la gagne, l’ambition ». Idem pour sa capacité à créer un style de jeu spécial en fonction des qualités de chaque élément. « En fait il avait élaboré un style de jeu en fonction des qualités de notre équipe, pour gagner. C’est pour cette raison qu’il avait promu un style de jeu basé sur la possession, avec un rôle déterminant joué par le milieu de terrain, qui dictait le rythme du match. »

… Tigana également…

En ce qui le concerne, Jean Tigana a fait part de sa « grande tristesse ». A ses yeux, Michel Hidalgo « arrivait à fédérer comme personne ». Tigana a ajouté que cet homme était « respecté de tous » que ce soit sur ou en dehors des terrains. « Ce qui nous marquait chez Michel, c’est son côté humain. Il déléguait énormément, sur le terrain et dans la gestion du groupe, mais il trouvait tout le temps les bons mots. Pour encourager, pour consoler, il savait toujours nous parler. C’était impressionnant chez lui. » Au passage, Jean Tigana a rendu aussi hommage à Fernand Sastre qui était alors le président de la FFF (1972-1984). « Ils ont donné du dynamisme au football français, ils ont réussi à lui faire franchir des étapes en prenant pourtant des risques énormes dans le jeu. »

… et Fernandez boucle la boucle !

Enfin, Luis Fernandez a aussi vanté les mérites de Hidalgo dont la disparition l’affecte beaucoup.« C’était un grand monsieur, un rassembleur et un homme de valeurs. (…) Il savait trouver les mots, mettre les gens dans les meilleures dispositions. J’ai pris beaucoup de plaisir en écoutant ses causeries, très calmes. Michel n’avait pas besoin de crier, expliquant simplement ce qu’il attendait de chaque joueur. » Fernandez était clairement « à ses ordres, fasciné par sa capacité à tempérer les situations, quoiqu’il arrive ». Pour le consultant, Michel Hidalgo « savait mieux que quiconque combattre la pression ». Au final, tous les membres du fameux « carré magique » sont sur la même longueur d’ondes au sujet de Hidalgo suite à son décès.

