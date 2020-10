Algérie : Aouar, Fekir… Slimani en a vraiment ras-le-bol !

L’attaquant Islam Slimani (Leicester) en a assez qu’on lui parle de joueurs qui ont décidé de ne pas porter le maillot algérien.

Lors d’une interview diffusée par France Football, Slimani a évoqué notamment les cas Nabil Fekir ou encore Houssem Aouar. Les deux hommes ont privilégié le fait d’évoluer en équipe de France plutôt qu’avec la sélection algérienne. « Bien sûr qu’on aurait voulu des joueurs comme Aouar ou Fekir, mais il faut les respecter et se respecter soi-même. »

« Il ne faut plus parler d’eux. C’est dévalorisant pour nous… Certains médias continuent de poser la question : ‘pourquoi il n’est pas venu ?’ Mais on ne va pas devenir nul sans ces joueurs… », a souligné le buteur âgé de 32 ans. Pour le natif d’Alger, c’est « bizarre » qu’on continue « à parler d’un joueur » qui n’a « pas choisi » d’évoluer avec les Fennecs…

Cela « fait mal » à Slimani…

A ses yeux, un tel élément « n’est plus concerné » alors… « pourquoi parler de lui ? ». Une fois encore, Islam Slimani a mis l’accent sur le fait que « c’est un manque de considération pour ceux qui sont là ». Le footballeur prêté à Monaco la saison passée a rappelé que l’équipe d’Algérie a « une histoire ». Les Fennecs sont « champions d’Afrique » après avoir été sacrés l’année passée.

« Ils peuvent être algériens quelque part au fond d’eux-mêmes mais ils ne le sont pas sportivement. On a des joueurs. Et ceux qui ne veulent pas venir, il faut les oublier. (…) Quand je vois ça, ça me fait mal », a-t-il insisté. Auteur de 30 buts en 69 matches pour le compte des Fennecs, l’attaquant expérimenté est clairement un élément majeur au sein de la sélection algérienne.

