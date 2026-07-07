Julian Alvarez pourrait-il être perturbé par l’offre du Real Madrid à la veille de la Coupe du monde ?

Le Real Madrid a soumis une offre de 150 millions d’euros pour Julian Alvarez, l’attaquant vedette de l’Atlético de Madrid, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Mais l’international argentin risque-t-il d’être distrait par l’intérêt de Florentino Pérez, ou restera-t-il pleinement concentré pour aider l’Argentine à défendre son titre mondial ?

Pourquoi le Real Madrid s’intéresse-t-il à Alvarez ?

Depuis son arrivée en provenance de Manchester City, Julian Alvarez s’est imposé comme une réussite à l’Atlético de Madrid. Beaucoup d’observateurs en Angleterre avaient été surpris de voir Pep Guardiola le laisser partir, mais l’Argentin souhaitait rejoindre l’Espagne afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important.

Même si son rendement en Liga n’a pas totalement atteint les attentes du club madrilène cette saison, Alvarez a brillé sur la scène européenne. En Ligue des champions, il a inscrit 10 buts en 15 rencontres, confirmant son statut lors des grands rendez-vous. Toutes compétitions confondues, en club et en sélection durant la saison 2025-2026, il a totalisé 27 buts en 79 apparitions.

Au-delà des statistiques, Alvarez apporte énormément à son équipe : son activité incessante, sa discipline tactique, son sens du collectif et son endurance font de lui l’un des joueurs les plus complets à son poste, même au sein d’une équipe façonnée par Diego Simeone.

S’il n’a délivré que 4 passes décisives en championnat, il a égalé ce total en Ligue des champions avec beaucoup moins de matchs disputés. Habitué à répondre présent sous pression, il avait déjà marqué 4 buts lors de la Coupe du monde 2022 en seulement cinq titularisations (et deux entrées en jeu).

Lors de ce Mondial, Alvarez devrait évoluer aux côtés de Lionel Messi, qui dispute vraisemblablement sa dernière Coupe du monde, même si cette hypothèse avait déjà circulé lors de l’édition précédente. Pour ceux qui croient aux chances de l’Argentine de conserver son titre, un bonus parie sportif permet aux parieurs de récupérer jusqu’à 100 % de leur mise sous forme de paris gratuits, à condition de suivre les trois étapes indiquées par la plateforme.

Alvarez peut-il être déstabilisé ?

Les rumeurs de transfert accompagnent souvent les joueurs au moment où ils doivent rester concentrés sur le terrain. Carlos Baleba, par exemple, avait été au centre d’intenses spéculations l’été dernier lorsque Manchester United s’était intéressé à lui. Le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion avait alors connu une saison plus compliquée, certains analystes estimant que l’intérêt du club mancunien avait pu affecter sa concentration.

Cependant, les supporters argentins espèrent que Julian Alvarez appartient à une autre catégorie de joueurs. Depuis 2021, il fait preuve d’une remarquable régularité, celle-là même qui lui avait ouvert les portes de Manchester City. Rien dans son comportement ne laisse penser qu’il pourrait se laisser influencer par le bruit médiatique, surtout lorsqu’il a l’opportunité d’aider Messi et l’Argentine à entrer dans l’histoire.

En cas de sacre, l’Albiceleste deviendrait seulement la troisième nation à remporter deux Coupes du monde consécutives, après l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962).

L’attaquant peut également compter sur le soutien de son club. L’Atlético de Madrid a rejeté sans hésitation l’offre de son grand rival et a même publié un message ironique affirmant que la proposition madrilène les avait « fait rire encore plus que Barcelone ». De son côté, le Real Madrid avait indiqué que son offre avait été refusée malgré les « bonnes relations » entre les deux clubs. La réponse de l’Atlético a été sans équivoque : aucune proposition concernant Alvarez ne sera étudiée ni même envisagée.

Avant le début du tournoi, les bookmakers considéraient pourtant l’Argentine comme moins favorite que l’Espagne, la France, l’Angleterre, le Portugal ou encore le Brésil pour soulever le trophée, malgré son sacre mondial quatre ans plus tôt et alors même que l’Angleterre n’a plus remporté de trophée majeur depuis 60 ans.