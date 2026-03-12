La sortie de Julián Álvarez fait vibrer Barcelone

L’avenir de Julián Álvarez à l’Atlético de Madrid continue d’alimenter les spéculations. Auteur d’un doublé lors de la large victoire des Colchoneros contre Tottenham Hotspur (5-2), l’attaquant argentin a laissé planer le doute sur sa présence dans l’effectif madrilène la saison prochaine.

Interrogé en zone mixte sur son futur, l’international argentin n’a pas fermé la porte à un départ :

« Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait jamais. Je suis très heureux ici, mais je pense au quotidien », a-t-il confié.

Ces déclarations n’ont pas échappé au FC Barcelone. En Catalogne, le profil du champion du monde 2022 plaît beaucoup au sein de la direction sportive. Polyvalent, capable de jouer dans l’axe ou sur les côtés, Álvarez correspond au type d’attaquant recherché pour préparer la succession de Robert Lewandowski, qui fêtera ses 38 ans en août.

Mais du côté catalan, la prudence est de mise. Le président Joan Laporta a clairement fixé les limites financières du club.

« Julián Álvarez est un excellent joueur et il pourrait parfaitement s’adapter au système du Barça. Mais ce n’est pas un joueur pour lequel il faut payer une fortune », a-t-il expliqué sur Radio Barcelona.

Laporta a également insisté sur un point essentiel : le joueur devra lui-même montrer sa volonté de rejoindre Barcelone, et le transfert devra se faire à un prix raisonnable.

Sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2030, Julián Álvarez reste un joueur important dans l’effectif dirigé par Diego Simeone, même s’il n’est pas toujours considéré comme un titulaire indiscutable.