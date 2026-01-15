Le Français Sabri Lamouchi prend les rênes de l’équipe nationale tunisienne en tant que sélectionneur
La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé la nomination de Sabri Lamouchi comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale. Ce choix intervient après l’élimination prématurée des Aigles de Carthage en huitièmes de finale de la CAN 2025 face au Mali, match qui s’était conclu sur un score de 1-1 avant une défaite aux tirs au but (3-2). Chargé de redresser une équipe en quête de régularité et d’efficacité sur le plan continental, Lamouchi s’est engagé jusqu’en juillet 2028, donnant un cadre temporel clair à cette nouvelle ambition. Agé de 53 ans, le Franco-Tunisien présente un profil riche d’expérience, notamment à travers son passage à la tête de la sélection ivoirienne entre 2012 et 2014. Sous sa direction, les Éléphants de Côte d’Ivoire avaient décroché leur qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Libre de tout engagement depuis son départ du club saoudien d’Al-Diraiyah FC début décembre, Lamouchi hérite d’un défi ambitieux : reconstruire la Tunisie en vue du Mondial 2026 et réinstaller la sélection sur le devant de la scène.