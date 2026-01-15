FootLégende

Le Français Sabri Lamouchi prend les rênes de l’équipe nationale tunisienne en tant que sélectionneurAfrique

Le Français Sabri Lamouchi prend les rênes de l’équipe nationale tunisienne en tant que sélectionneur

jeudi 15 janvier 2026 - 01:25

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest
La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé la nomination de Sabri Lamouchi comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale. Ce choix intervient après l’élimination prématurée des Aigles de Carthage en huitièmes de finale de la CAN 2025 face au Mali, match qui s’était conclu sur un score de 1-1 avant une défaite aux tirs au but (3-2). Chargé de redresser une équipe en quête de régularité et d’efficacité sur le plan continental, Lamouchi s’est engagé jusqu’en juillet 2028, donnant un cadre temporel clair à cette nouvelle ambition. Agé de 53 ans, le Franco-Tunisien présente un profil riche d’expérience, notamment à travers son passage à la tête de la sélection ivoirienne entre 2012 et 2014. Sous sa direction, les Éléphants de Côte d’Ivoire avaient décroché leur qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Libre de tout engagement depuis son départ du club saoudien d’Al-Diraiyah FC début décembre, Lamouchi hérite d’un défi ambitieux : reconstruire la Tunisie en vue du Mondial 2026 et réinstaller la sélection sur le devant de la scène.

Sabri Lamouchi, un nouveau souffle pour la Tunisie après la CAN 2025

La désignation de Lamouchi intervient dans un contexte où la sélection tunisienne cherche à panser les blessures de son élimination controversée lors de la CAN 2025. Ce revers a bouleversé les plans de la Fédération, qui souhaite désormais une stabilité sportive et un projet à long terme. Le technicien aura la charge de restructurer l’équipe et de préparer la compétition mondiale prévue en juin, une échéance majeure pour les Aigles de Carthage. Dans cette optique, la FTF lui accorde une liberté totale pour constituer son staff technique, avec toutefois une recommandation d’intégrer des collaborateurs tunisiens afin d’assurer une meilleure cohésion locale. Cette décision souligne la volonté de combiner expertise étrangère et enracinement dans le football tunisien.

Un parcours qui inspire confiance et ambition

Sabri Lamouchi possède une carrière de joueur et d’entraîneur riche en expériences internationales. Ancien milieu de terrain ayant évolué au plus haut niveau en France, il s’est rapidement tourné vers le management, notamment avec la Côte d’Ivoire, une sélection africaine qu’il connaît bien. Son passage en Arabie saoudite démontre également sa capacité à s’adapter à différents environnements, ce qui sera essentiel dans sa mission à Tunis. Sa nomination s’inscrit aussi dans un contexte plus large où d’autres sélections africaines cherchent à renouveler leurs staffs à l’approche du Mondial 2026. Parallèlement, certains de ses homologues sur le continent, comme Walid Regragui, sont également sous pression, notamment après la CAN 2025. Cette nouvelle étape pour Sabri Lamouchi ne manquera pas d’être suivie de près, tant par les supporters tunisiens que par les observateurs du football africain. La tâche est désormais définie : solidifier les bases d’une équipe capable de rivaliser sur les grands rendez-vous, tout en favorisant une dynamique de progrès et de compétitivité.

Publier un commentaire

Sur le même thème



FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr