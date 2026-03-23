Ligue 1 : le onze type de la 27e journée fait parler

Lens brille, Auxerre surprend, Metz résiste : la 27e journée de Ligue 1 a livré un onze type aussi inattendu que révélateur des dynamiques actuelles.

La 27e journée de Ligue 1 n’a pas manqué de rebondissements, et son équipe type en est le parfait reflet. Si certains noms étaient attendus, d’autres se sont invités à la surprise générale après des performances marquantes.

À commencer par l’AJ Auxerre, auteur d’un exploit rare. Réduits à dix dès les premières minutes après l’expulsion de leur gardien, les Bourguignons ont pourtant surclassé Brest (3-0). Une performance collective impressionnante, portée notamment par Bryan Okoh. Le défenseur central s’est offert un doublé de la tête, sur coups de pied arrêtés, pour lancer son compteur en Ligue 1 de la plus belle des manières.

Autre surprise notable, la présence de Pape Sy. Habituellement dans l’ombre, le gardien messin a saisi sa chance avec autorité. Auteur de huit arrêts face à Rennes, il a écœuré l’attaque adverse et permis à son équipe de repartir avec un point précieux (0-0).

Lens en démonstration, Thauvin en leader

Mais la grande confirmation du week-end vient du RC Lens. Les Sang et Or ont signé la performance la plus impressionnante de la journée en écrasant Angers (5-1). Une démonstration offensive qui leur permet de placer plusieurs joueurs dans ce onze type.

Parmi eux, Florian Thauvin, particulièrement inspiré sur son aile. L’ancien international français continue de répondre sur le terrain, malgré son absence lors du dernier rassemblement des Bleus. À ses côtés, Matthieu Udol s’est également distingué, apportant solidité et impact dans le couloir gauche.

Dans l’entrejeu, Mamadou Sangaré confirme, lui, sa régularité impressionnante cette saison, en s’imposant comme l’un des joueurs les plus constants du championnat.

Akliouche en feu, Monaco revient fort

Du côté de Monaco, Maghnes Akliouche continue de monter en puissance. Auteur d’un match décisif face à Lyon, le jeune talent a inscrit un but important avant de provoquer le penalty de la victoire. Une performance qui confirme son excellente dynamique à l’approche de la Coupe du monde.

Dans le reste de l’équipe, plusieurs joueurs ont tiré leur épingle du jeu : Thomas Meunier, buteur et passeur décisif avec Lille à Marseille, mais aussi Pierre Lees-Melou, Rasmus Nicolaisen, Cristian Cásseres ou encore Nuno Mendes, utilisé dans un rôle plus offensif avec le PSG.

Enfin, Joaquin Panichelli s’est illustré en héros avec Strasbourg, confirmant que cette journée a aussi été celle des profils inattendus.

Entre exploits individuels, confirmations et révélations, cette 27e journée de Ligue 1 rappelle une chose : le championnat reste imprévisible… et c’est sans doute ce qui fait tout son charme.