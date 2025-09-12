Ligue des champions : Hansi Flick autorisé à diriger le Barça face à Newcastle

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone : l’UEFA a partiellement levé la suspension de Hansi Flick et de son adjoint Marcus Sorg. Les deux techniciens pourront bien être sur le banc pour le choc face à Newcastle, jeudi prochain en Ligue des champions.

L’essentiel L’UEFA a suspendu la sanction de Flick et Sorg après appel du Barça.

Les deux entraîneurs seront sur le banc pour le déplacement à Newcastle.

Ils restent toutefois sous surveillance pendant un an.

Initialement suspendus pour leur comportement lors de l’élimination face à l’Inter Milan en Ligue des champions la saison dernière, Hansi Flick et son bras droit Marcus Sorg devaient manquer le premier rendez-vous de la campagne européenne. Mais l’appel formulé par le Barça a porté ses fruits : l’UEFA a partiellement annulé la sanction, autorisant les deux hommes à accompagner leur équipe à St James’ Park.

Pour les Culés, c’est un soulagement. Le technicien allemand, arrivé au Barça avec l’ambition de replacer le club parmi les cadors européens, pourra diriger ses joueurs depuis la ligne de touche, un élément crucial face à la ferveur de Newcastle. « C’est une excellente nouvelle pour le club, Hansi Flick apporte une présence indispensable au bord du terrain », confiait un proche du vestiaire cité par Mundo Deportivo.

Une année sous surveillance

Cette levée de sanction s’accompagne toutefois d’une condition stricte : Flick et Sorg restent sous le coup d’une période de probation d’un an. La moindre incartade ou réaction jugée contraire au règlement entraînerait automatiquement l’application de leur suspension initiale, en plus d’une nouvelle sanction.

Les frais de procédure, eux, seront assumés par le club catalan. Mais au regard de l’enjeu sportif, la direction blaugrana considère cela comme un détail. L’important reste que Flick puisse s’asseoir sur le banc pour guider le Barça, qui rêve de franchir un cap en Ligue des champions après avoir tutoyé la finale la saison passée.

Le rendez-vous face aux Magpies promet d’être électrique. Privé d’un de ses cadres, Newcastle se présentera diminué, mais St James’ Park offrira une atmosphère bouillante pour ce premier test grandeur nature. Pour Flick, ce retour sur le banc sera l’occasion de lancer son Barça dans la compétition avec ambition.