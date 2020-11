Ligue des Nations : la France avec trois cadors du foot européen !

L’équipe de France est fixée en ce qui concerne la composition du Final Four de la Ligue des Nations.

Rappelons que cet événement se déroulera entre le 6 et le 10 octobre 2021 de l’autre côté des Alpes. Qualifiée pour le Final Four en première, la France a dû attendre un peu pour connaître ses futurs adversaires. Le 17 novembre, l’Espagne a atomisé l’Allemagne sur le score fleuve de 6 buts à 0.

Résultat, la Roja s’est hissée avec brio dans le Final Four. Le 18 novembre (hier), la Belgique a fait le boulot contre le Danemark (4-2). En parallèle, l’Italie a obtenu une victoire précieuse contre la Bosnie (2-0). Désormais, les Bleus savent qu’ils affronteront une de ces nations phares en Europe l’année prochaine.

Deux semaines de patience pour la France

Reste à savoir laquelle… Il faudra attendre jusqu’au 3 décembre afin de connaître le verdict. En effet, c’est à cette date que se déroulera le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations. Dans tous les cas de figure, le sélectionneur Didier Deschamps et ses joueurs devront sortir le grand jeu pour remporter leur demi-finale et éventuellement la finale de l’épreuve.

Images de IconSport